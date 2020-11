«Cuando esto pase, Kiko probablemente se pueda arrepentir, pero él tiene su vida. Nosotras cuando perdemos a nuestros hijos, ese tiempo no se recupera nunca», ha dicho la caboradora.

Isabel Pantoja está más que nunca de actualidad como consecuencia del conflicto que mantiene con su hijo, Kiko Rivera. Mila Ximénez se ha pronunciado al respecto y ha desvelado el mensaje que le envío recientemente a la tonadillera. Un extenso audio en el que le decía muchas cosas de forma cruda, algo que según ella no hace la gente que está a su lado: «Al final te vas a quedar sola», le advertía.

Le recordaba que está perdiendo a lo más importante que tiene en su vida, sus hijos, y le advertía que Kiko atraviesa por un momento muy complicado y la necesita a su lado: «Está hecho una mierda”. Además, le pedía que se desatase de las manos que, según ella, la tienen atada.

«A mí me gustaría verte entrar en casa de Kiko a hablar con él. Y ya está». Añadía que lo demás no le importa en absoluto: «Si no me quieres hablar no me hables nunca, que me da lo mismo. A mí lo que me importa es el dolor que tenéis Kiko y tú. Es lo único que me importa». Además, Mila confesaba que había atravesado una experiencia similar en el seno de su familia: «He vivido el dolor de mi hija Alba por su padre y lo he vivido mucho».

Este mensaje que Mila envío de forma privada al móvil personal de la artista ha sido desvelado en ‘Sálvame’ donde también aprovechaba para decirle que continúa teniéndola mucho cariño y que ha sido un importante apoyo en los últimos meses: «Durante el tiempo del confinamiento estuviste ahí, pero estás tan atada, tan atada, a gente que te está malmetiendo que con sesenta y tantos años tienes que soltarte».

«Me da muchísima pena todo esto»

Mila ha recordado que Kiko necesita, más que nunca, a su madre: «Así que corre a verle. Me da muchísima pena todo esto y te vas a arrepentir de haber perdido la conexión con tus hijos. Ya lo contó Isa y ahora está Kiko ahí. No te pierdas a tu hijo ni a tus nietos, por favor, es lo único que nos queda. Tu madre se irá y, ¿qué nos queda? Piénsalo».

La colaboradora ha afirmado que nadie de su entorno le habla en este tono: «Nadie le dice nada». Además, le lanzaba la siguiente advertencia: «Al final te vas a quedar sola. Cuando esto pase, Kiko probablemente se pueda arrepentir, pero él tiene su vida. Nosotras cuando perdemos a nuestros hijos, ese tiempo no se recupera nunca».

Después de enviar este primer audio, del que no recibió ninguna respuesta, Mila le mandó otro mensaje diciéndole que si no quería ver a su hijo, cogiese el coche y fuese a buscar a sus nietas para disfrutar de una tarde en el parque o en el cine: «Ya verás lo bien que te vas a sentir».

Asimismo, la exmujer de Manolo Santana también ha afirmado que le dijo a Kiko que intentase arreglar las cosas. «A mí me encantaría que se reconciliaran y se dieran un abrazo. No tengo ningún interés en que haya un problema en la familia». Concluía con las siguientes palabras dirigidas a Isabel Pantoja: «Te vas a arrepentir».