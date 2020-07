Ha reconocido que gracias a este varapalo se ha encontrado con «una oleada de cariño». «A veces me levanto de la cama y digo: ‘Gracias por la enfermedad'». Añadía que no desea hacer de todo este asunto «una tragedia». Reconocía que ha pasado cosas peores: «He pasado de baches emocionales mucho más fuertes. Me he dado cuenta que soy una tía muy fuerte y esto me va a servir para algo».