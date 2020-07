«¿Te has lavado la cabeza hoy? No queremos piojos», atacaba uno de los hermanos de Miguel Frigenti durante ‘La Última Cena’.

Miguel Frigenti y sus hermanos, Carlos y Alberto, han sido los grandes protagonistas de ‘La última cena’. Los que fueran los azafatos de ‘El revientaprecios’ en 2009 han sustituido a Raquel Mosquera y se han puesto al frente de los fogones para dar de comer a los colaboradores de ‘Sálvame’. Sin embargo, nada más comenzar la velada, se han llevado una inesperada sorpresa: Mónica Hoyos se convertía en la invitada de la noche.

La exmujer de Carlos Lozano y Miguel Frigente han protagonizado sonados enfrentamientos en televisión y este encuentro ha provocado que se reavivara la guerra entre ambos, que no han dudado en lanzarse duros ataques durante toda la duración del programa.

«Me habían dicho que no venía nadie», decía Miguel Frigenti con cara de sorpresa mientras que sus hermanos mellizos miraban con asombro la situación. Tras darle la noticia, Mónica Hoyos hacía su entrada triunfal en el plató del programa de La Fábrica de la Tele y los tres hermanos no podían evitar lanzarle algún que otro dardo envenenado. «¿Te has lavado la cabeza hoy? No queremos piojos. No asumes que Carlos Lozano te haya dejado, eres un poco ridícula y absurda», espetaba el que fuera colaborador de ‘Ya es mediodía’.

Tras esto, el mayor rifirrafe comenzaba al llegar el turno de Hoyos de probar los platos que habían preparado. A la que fuera concursante de ‘GH VIP 6’ no le convenció la cena y, sin filtros, no dudó en comentarlo. Sin embargo, su crítica no le sentó bien a los hermanos que corrieron a atacarla. «Yo soy el chef y tú no me mandas callar porque no me da la gana«, decía Miguel. «Haber venido con otra actitud, tú no eres la estrella», sentenciaba Carlos Frigenti.

Harta y cansada de tanto ataque, Mónica Hoyos se planteó abandonar el programa puesto que solamente había acudido al programa para pasárselo bien y echarse algunas risas: «Que desagradable eres, venía a divertirte. Cállate ya. Si tres personas vienen aquí y me insultan… Lo único que puedo decir es que esto es una porquería… no te he insultado, aquí la gente se queda callada y yo no».

Tras sus palabras, María Patiño intentó mediar entre los cuatro e hizo hincapié en que había mucha tensión en el ambiente: «Creo que habría que rebajar el tono». Por su parte, Jorge Javier Vázquez les recordó a los hermanos que Mónica Hoyos había acudido al programa en calidad de invitada y que por tanto debía de recibir un buen trato. «Vuestra actitud está siendo pésima, Mónica no se merece el recibimiento que le habéis hecho. Es la invitada, tened en cuenta que os va a valorar», aseguraba Rafa Mora.

La enemistad de Miguel Frigenti y Mónica Hoyos

La mala relación entre Miguel Frigenti y Mónica Hoyos viene de lejos. En concreto, desde el debate de ‘GH VIP 6’ después de que el colaborador se mostrara como firme defensor de Miriam Saavedra tras su paso por el reality de Telecinco. Durante uno de los programas, ambos protagonizaron una tensa discusión que acabó con Frigenti llamando «imbécil» a Hoyos y con una contestación de esta última: «Vete a la mierda».

Miguel Frigenti pasa por su mejor etapa profesional y personal

Miguel Frigenti se ha convertido en la nueva apuesta de ‘Sálvame’. El joven se ha convertido en uno de los colaboradores habituales del programa y poco a poco se está haciendo un hueco en la pequeña pantalla. Durante una charla con SEMANA, el periodista ha asegurado que no se esperaba para nada ser un fenómeno televisivo y que le había pillado todo por sorpresa. «Me siento muy afortunado porque estaba muy encasillado en lo que es el reality y tenía muchas ganas de destacar en otra faceta. `Sálvame´ me está dando la oportunidad de hacerlo y estoy muy contento», aseguraba Frigenti a esta revista.

Asimismo, el colaborador también ha hecho hincapié en que su presencia en el programa de las tardes de Telecinco permite que el espectador le conozca en profundidad. En cuanto a su vida privada, el comentador de realities está más feliz que nunca junto a su chico.