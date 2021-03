Tras mucho tiempo en silencio, Miguel Bosé se ha confesado en televisión. Será el próxmo 11 de abril cuando la audiencia le verá en la pequeña pantalla.

Miguel Bosé hace algunos meses se convirtió en el centro de las críticas. El motivo no era otro que su discurso negacionista y sus críticas contra el gobierno, pues consideraba que el coronavirus era una auténtica mentira. La sociedad se le echó encima hasta tal punto que desapareció de sus redes sociales, sin embargo, ya está fijada su reaparición televisiva. Aunque no se le ha podido escuchar ni siquiera su voz, sí que se ha podido ver un mini vídeo en el que charla con Jordi Évole, un espacio que verá la luz el próximo 11 de abril. En este avance se puede ver a ambos cara a cara, un reencuentro que promete dar mucho que hablar, pues Miguel Bosé lleva años sin conceder una entrevista en la televisión.

El domingo que viene descansamos… pero el 11 de abril volvemos. Y no con cualquier cosa. Después de años sin conceder una entrevista en España, rompe su silencio MIGUEL… pic.twitter.com/v2BOSPOSfz — Jordi Évole (@jordievole) March 28, 2021

‘Lo de Évole’ hará parón durante Semana Santa y es que, según el equipo ha comentado, necesita un descanso para volver con fuerza con el artista. «Necesitamos descansar para lo que se viene: Miguel y Bosé», han dicho en sus redes sociales, lo que demuestra que son conscientes de la expectación que genera su retorno televisivo. A pesar de que los asuntos que tratarán son de momento una incógnita, nadie duda de que el tema de la pandemia estará sobre la mesa.

La madre de Bosé, Lucía Bosé, falleció por coronavirus el pasado año, no obstante, eso no ha evitado que su familia critique ciertos asuntos que sobrevuelan sobre el covid. Tanto es así que Paola Dominguín, hermana de Bosé, se declaró públicamente antivacunas, lo que también le hizo estar en el ojo del huracán. «Vivo en el campo, no me relaciono y no quiero ir a Madrid. Las vacunas tienen un estudio mucho más largo que esta, y yo no voy a hacer de conejillo de india. Una vacuna que se acaban de inventar no me la pongo», dijo.

Fue hace algunos meses cuando Miguel Bosé señaló a Pedro Sánchez como «cómplice de este plan macabro y supremacista» de una trama para dominar el mundo. El cantante gritó en su cuenta de Twitter que el objetivo de las vacunas era vacunar a la población mundial para realmente implantarles microchips con el único fin de controlarles. Un vídeo con el que también descubriremos cómo está Miguel Bosé tras su polémica afonía y es que el intérprete lleva mucho tiempo sin grabar ningún tema musical, por lo que esta incógnita también será resuelta.

Hace algún tiempo el artista acaparó todas las miradas por su juicio con su expareja, Nacho Palau, por sus hijos. Si bien el escultor parecía que iba a formar parte de la lista de participantes de ‘Supervivientes’, finalmente el valenciano ha rechazado participar en la aventura selvática, una buena noticia, a buen seguro, para Miguel Bosé. Ambos han apostado por la discreción y apenas han dado declaraciones sobre la batalla legal que les enfrenta en los juzgados.