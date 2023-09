Miguel Bosé ha vuelto a sentarse en un plató español después de vivir un grave asalto en su casa de México en compañía de sus dos hijos. El cantante ha reaparecido en 'El Hormiguero' de Pablo Motos tras cancelar su aparición, programada a principios de septiembre, debido a problemas de salud. Finalmente, se ha enfrentado a las preguntas amables del presentador, aunque no ha dudado en relatar con pelos y señales cómo fue el terrible suceso que vivió, como él mismo lo ha definido, a manos de 10 asaltantes encapuchados y armados hasta las trancas (ametralladoras incluidas). "Una experiencia terrible, terrorífica, que no me ha enseñado nada. Pero gracias a Dios, no nos pasó nada ni a mí ni a mis hijos ni a nadie de la casa", ha explicado Bosé.

Miguel Bosé: "Me despiertan y alguien que me estaba encañonado con una pistola con silenciador"

"Estábamos dormidos en mi casa. Los chicos estaban haciendo una reunión con un amigo. Eran las 8:30 de la noche. Y de repente me despierta alguien y veo unas caras que no reconozco. Me estaban encañonado con una pistola con un silenciador", ha empezado a contar desde el minuto uno Miguel Bosé. Muy tranquilo, pero con la voz bastante tomada, el artista ha aportado detalles inéditos y hasta ahora desconocidos del asalto que sufrió junto a sus dos pequeños.

"Vi a mis hijos a pie de cama, estaban rodeada de un grupo con metralleta, pistolas… Todos encapuchados y con máscaras. No eran profesionales, porque nos maniataron con los cordones de nuestras zapatillas", ha relatado. Este modo de operar errático del grupo de 10 personas que entraron a su caso le hizo entender que su vida no corría peligro, como él mismo ha confesado. Lo que no quita un ápice de 'susto' al suceso. "No hubo violencia. Había empujones entre ellos, gritos hacia mí, pero no hubo violencia contra mí. Yo estaba muy lúcido. Bajé revoluciones y les dije ‘Qué queréis’. 'Todo lo que nos des', me dijeron. Empezamos a dialogar y les llevé a las cajas fuertes", ha continuado.

El momento más surrealista del relato de Miguel

A continuación, Miguel Bosé pidió que no separaran a sus hijos, como era la intención inicial de los criminales. Tras conseguir que escucharan su petición, a los niños les encerraron junto con una trabajadora del hogar en una de las habitaciones. Él, por su parte, les acompañó por toda la propiedad para que se hicieran con el botín. "'Yo os doy una vuelta por la casa y os doy todo lo que tenga", les dijo, tratando de tranquilizar a sus captores.

Según el testimonio de Miguel, en un momento de ese terrorífico 'tour' por su casa, valorada en 3,5 millones de euros, el jefe del grupo de encapuchados le reconoció. Y, ni corto ni perezoso, le pidió una foto. Un momento más que surrealista que ha contado de la siguiente manera: "El jefe me mira y les dice al resto: 'Chavos, este es Miguel Bosé'. Se quita la máscara y me dice: 'yo soy tu fan'. Y le dije, 'vamos a llevar por buen camino esto o se acaban los conciertos'. De repente se oye una voz por detrás que me dice, 'un selfie, un selfie'. Y el jefe dice, 'cállate pendejo'. Ahí tuve la sensación de que no iba a pasar nada", ha expuesto entre risas.

Una reaparición más que esperada

El hijo de la desaparecida Lucía Bosé y Luis Miguel Dominguín era el invitado estrella de la nueva temporada de 'El Hormiguero' y así se había anunciado a bombo y platillo. Sin embargo, inesperadamente, Miguel Bosé causaba baja el miércoles 6 de septiembre, sin especificar exactamente a qué se debía su ausencia, más allá de que estaba causada por su salud, según informaron a revista SEMANA responsables del formato. El anuncio de la visita de Carlos Latre a escasas horas del inicio del programa hacía saltar todas las alarmas.

Más de 10 días después, Miguel Bosé se ha sentado en el plató de Antena 3 para presentar la nueva docuserie sobre su vida, disponible en Movistar Plus+. No es la primera vez que Miguel Bosé acude a 'El Hormiguero' y se sincera sobre su vida. Ya lo hizo a comienzos de años, cuando habló abiertamente sobre su bisexualidad, sus antiguas adicciones y sus polémicas opiniones sobre la pandemia del Coronavirus.