Este viernes, horas antes de que Amador Mohedano se sentara en ‘Viernes deluxe’, ‘Sálvame Lemon Tea’ cebaba la entrevista y emitía algunos de los comentarios de los tertulianos de ‘El programa de Ana Rosa‘ acerca de lo que esperaban del hermano de Rocío Jurado. En medio de esto, cuando creía que su micrófono estaba apagado, Terelu Campos desvelaba qué pensaba del espacio de las mañana de Telecinco. «Puto programa, eh», se escuchó decir.

Que han pillado a Terelu con el micro abierto diciendo “puto programa” cuando estaban emitiendo un clip del programa de las mañanas. CHILLO#yoveosalvame #Terelusomostodxs pic.twitter.com/wgPPFaSZtQ — Señor del antifaz🔻🏳️‍🌈 (@MenervaPiquero) March 18, 2022

Todo sucedió después de que ‘Sálvame Lemon Tea‘ mostrara algunas de las declaraciones de los colaboradores de ‘El programa de Ana Rosa’ en el que se podía escuchar sus teorías sobre la intervención horas después de Amador Mohedano en ‘Viernes deluxe‘. En ese momento, se cortaba el vídeo y se podía ver a las dos presentadoras prevenidas para volver a entrar en directo. Mientras que ordenaba sus papeles, Terelu Campos, cuando pensaba que no la estaban viendo ni escuchando, tachaba de «puto programa» al espacio de las mañanas de Telecinco. Tras esto, sin percatarse de lo ocurrido, las dos presentados continuaron conduciendo el programa como si no hubiera pasado nada y daban paso a un vídeo en el que se contaba la última hora sobre el estado de salud de Bernardo Pantoja.

El momento ha corrido como la pólvora por las redes sociales y son muchos los que aseguran que la hija de María Teresa Campos le tiene cierta inquina sobre el espacio porque es ahí donde colabora Rocío Flores, la hija de su mejor amiga y «hermana», Rocío Carrasco. Lo que está claro es que su comentario no ha pasado desapercibido y se ha llevado el aplaudo de algunos usuarios. «Vuelve a representar a gran parte de un país«, «Estamos todos de acuerdo, Terelu», se puede llegar a leer. Probablemente, el próximo lunes, la hermana de Carmen Borrego haga algún comentario al respecto.

La intervención llena de reproches de Amador Mohedano a Rocío Carrasco

Tras meses de silencio, Amador Mohedano reaparecía en ‘Viernes deluxe’ y se encargaba de responder a Rocío Carrasco tras sus últimas declaraciones. «¿Tú te crees que se le puede decir alimañas a tu familia? Que palabra más guarra y más fea. No nos lo merecemos», reconoce. El invitado al programa de Telecinco no entiende el trato que está recibido por parte de su sobrina puesto que considera que en su juventud la cuidaron entre algodones y ha lanzado un duro ataque hacia ella: «¿Nosotros qué hemos hecho? Nos hemos matado a trabajar con tu madre. ¿Ella no ha hecho sufrir a su madre? Ella hizo mucho daño a su madre. Le hemos perdonado el daño que le hizo a su madre«.

El exmanager explicó que no puede llegar a entender que su sobrina haya estado encerrada (debido a su depresión) y no haya levantado el teléfono para «tomarse una tarde un café» para conocer a sus nietos puesto que viven en Madrid. «Son cosas que a nosotros, por nuestra forma de ser, nos duele. ¿Por qué ha estado anulada? Porque ella ha querido… Dile a tu familia que no estás bien, que te quieres tomar unos días en Chipiona. Me ha dolido que se tome pastillas para quitarse la vida. No entiendo los feos que ha hecho. ¿Cuándo ha ido ella a un homenaje de su madre en 14 años? Estas cosas se acumulan y duelen», afirma.

De la misma forma, se desmarcaba de la polémica llamada de José Antonio Rodríguez y criticaba la reproducción que hizo La Fábrica de la Tele de la casa de ‘Montealto’. «A Rocío no le hubiera gustado, era muy celosa de su intimidad«, cuenta Amador Mohedano, mientras que Rocío Carrasco le mandaba un mensaje a Jorge Javier Vázquez con algunos posados de su madre enseñando su casa a una revista del corazón.

Te interesará saber...