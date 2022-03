Este martes, Michael Bublé ha visitado el plató de ‘El Hormiguero’ para presentar su nuevo disco “Higher”, que incluye 13 canciones disponibles ya en todas las plataformas. En su entrevista con Pablo Motos, el cantante ha hablado del cáncer de su hijo Noah. Al pequeño le diagnosticaron cáncer de hígado con tan sólo tres años. Ahora ha superado la dolencia. Está «limpio» y recuperado. Al hablar de ello, Bublé no ha podido evitar emocionarse en directo.

Agradecido por el apoyo y los mensajes recibidos, ha mostrado su gratitud a quienes se han preocupado por él. «Gracias a todos por el cariño… Es una oportunidad maravillosa para dar a todos los que estáis viendo el programa y daros las gracias… Perdonad, que me emociono…. por vuestro apoyo, por vuestras oraciones. La gente probablemente no sabe cuánto significado tiene para nosotros en momentos tan duros. Mi disco demuestra el momento de felicidad que estoy viviendo, es una carta de amor al mundo», decía, con lágrimas en los ojos.

El cantante y la actriz Luisana Lopilato se casaron en abril de 201. Dos años después, el 27 de agosto de 2013, nació su hijo Noah. La felicidad aumentó con la llegada de un segundo hijo, Elias. Su vida parecía perfecta, pero todo se truncó cuando al niño le diagnosticaron un cáncer. Michael Bublé confesó que cuando recibió la terrible noticia “su vida entera terminó”. Los médicos confirmaron las peores sospechas: no se trataba de nada bueno. Tras el diagnóstico la familia se mudó a Los Ángeles, donde el cantante conocía a varios oncólogos y donde ambos podrían estar más cerca de sus respectivas familias. Entonces empezó un proceso muy difícil: dos años de largo e intenso tratamiento. Durante ese tiempo le fue «difícil» aguantar la presión mediática, pero por encima de todo se queda con el afecto que ha recibido. A día de hoy el niño está completamente recuperado.

Su hijo Noah ha compuesto una canción de su disco

De su hijo Noah ha contado que ha heredado su talento para la música. «La canción que da nombre al disco es de tu hijo de 7 años», ha recordado el presentador. “Yo estaba en la hora del baño con los niños y mi hijo Noah me dijo que había escrito una canción, empezó a cantarla y pensé que era buenísima, así que tiempo después se la canté al productor y me dijo también que era muy buena. En 30 minutos teníamos la canción terminada y en 20 años es el mayor éxito que he tenido tan pronto”, ha contado.

«¿Cómo eliges los temas?», le ha preguntado Pablo Motos. “La verdad es que son canciones que adoro, tengo que adorarlas tanto porque sé que cuando grabo algo tengo que cantarlas el resto de mi vida”. El presentador ha comentado que «el vídeo del single es puro romanticismo y está protagonizado por él y por su mujer», a lo que el canadiense ha contestado: “Estoy loco por mi mujer, es mi actriz favorita, pero en realidad no soy nada romántico en la forma que te imaginas. El día de San Valentín le compré un aparato para hacer huevos en el microondas”.

«Mis hijos son mi mayor orgullo», ha confesado Michael Bublé

El cantante y su pareja, Luisana Lopilato, esperan la llegada de un nuevo hijo. «En el vídeo vemos que tu mujer está embarazada», quería saber Motos. Su invitado le ha confirmado: “Sí. Vamos a tener nuestro cuarto hijo”. El de Requena quiso saber: «¿Cómo le contaste al resto que iban a tener un hermano?. Michael Bublé ha relatado cómo comunicaron la noticia a sus hijos: “El día de Nochebuena le dijimos que mamá tenía un bebé en la tripita, mi hijo de 5 años empezó a llorar porque quería que le hubiéramos invitado a ver cuándo nos enamoramos e hicimos el bebé”.

“No hay nada de lo que esté más orgulloso que de mis hijos, son mi mayor orgullo y mi mayor creación, les quieres tanto que te parece que son genios, todo lo que hacen es perfecto”, ha confesado.

Sobre la versión de “My Valentine”, de Paul McCartney, ha comentado: “Yo ya había coincidido con McCartney en otras ocasiones, probablemente es el mayor músico de la historia, pero cuando eres tan grande no te hace falta decírselo a la gente constantemente. Él es una persona súper humilde”.

Otro de los temas que trató Pablo Motos en su encuentro con Bublé tiene que ver con una excentricidad suya. «Eres la única persona que conozco que tiene una pista de hielo en su casa», ha comentado el presentador de Antena 3. “Sí, es verdad, porque adoro el hockey sobre hielo, me encanta jugar. Es curioso porque a mis hijos les encanta el fútbol, el otro día le preguntó a la mujer de Messi que si les grababa un mensaje y al saber que venía aquí no paraban de preguntarme si iba a ver a Messi”, bromeaba. El intérprete ha contado incluso cómo hace para mantener la pista de hielo que tiene en casa: “Cuesta muchísimo dinero que el agua se mantenga helada y es curioso porque mi mujer lo usa más para guardar la comida”.