Este viernes Jorge Javier Vázquez no estaba al frente de ‘Sálvame’, en su lugar conducía el programa Carlota Corredera. La gallega ha cometido una metedura de pata que ha incomodado, y mucho, al presentador. Ni corta ni perezosa ha decidido telefonear en directo a su compañero para preguntarle por diversas cuestiones que se estaban debatiendo. La audiencia pronto ha captado el asombro de este quien ha zanjado el tema de forma rápida y eficaz.

Todo ha surgido con motivo del testimonio de Roberto Liaño quien aseguraba en el plató haber tenido una relación virtual con una de las concursantes de ‘Supervivientes’, Sylvia Pantoja. Según su relato no solo estuvieron un tiempo mandándose «ardientes» mensajes, también la cantante aprovechaba para supuestamente cargar contra la cadena y, concretamente, criticar a uno de sus pesos pesados: Jorge Javier Vázquez. La expareja de Toñi Salazar ha afirmado que le definía como una persona «soberbia», «falsa» y «narcisista».

Carlota Corredera no ha dudado en contactar con el principal damnificado en esta conversación. Marcaba en directo su teléfono y le llamaba para sorpresa del de Badalona. Jorge Javier Vázquez, totalmente ajeno a lo que estaba ocurriendo en ‘Sálvame’, se ha quedado perplejo al saber el motivo de la llamada. «¿Te pillamos mal?», le decía la presentadora. Su contestación ha sido tajante: «Pues sí. Me pilláis mal. Llamad en tres minutos», añadía con voz cortante.

La presentadora insistía en que tan solo era para conocer su opinión sobre las declaraciones que habrían sido vertidas por Sylvia Pantoja. “No, no, no. Me da igual. Estoy desconectando”, ha terminado la conversación recordando que se trataba de su día libre. Carlota no podía más que pedirle disculpas, dándose cuenta de que la llamada había sido totalmente inoportuna.

La presentadora se pronuncia sobre Rocío Flores

Este mismo viernes, Rocío Flores hacía un llamamiento en directo a su madre para que se pusiese en contacto con ella. «A tus hijos no te los ha arrancado nadie. Están aquí, levanta el teléfono, siéntate con nosotros, habla con nosotros en casa, vamos a aclarar las cosas», le decía durante su presencia en ‘El programa de Ana Rosa’ donde trabaja como colaboradora. Horas más tarde, Carlota Corredera aprovechaba su turno para opinar sobre el asunto. “No he hablado con Rocío Carrasco. Me encantaría saber cómo ha vivido ella esta intervención. Espero que nos lo cuente el miércoles», ha afirmado.

Ha añadido que el próximo miércoles le preguntará por este tema a Rocío Carrasco ya que se sentará en directo en el plató de Mediaset. «Yo no sé por qué Rocío no le cogió el teléfono a su hija, no sé por qué da por perdidos a sus hijos, no sé cuáles son las razones que tiene ella para estar en esta situación. Se lo vamos a preguntar el próximo miércoles».