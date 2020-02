El día en el que Estela Grande fue la expulsada de ‘El tiempo de descuento’ dejó un recado que tiempo después la puso en entredicho. La modelo, supuestamente, había escrito una nota para Kiko Jiménez en la que decía «te quiero», dedicatoria que dio a Anabel Pantoja para que le hiciera entrega al jienense. O al menos eso pensaba todo el mundo. Días después de todo aquello se ha descubierto que ha sido una equivocación, ya que el verdadero destinatario de esta nota era su marido, Diego Matamoros.

La sevillana se ha dado cuenta de su error y así lo ha comentado en el confesionario, donde se ha roto frente al Súper. «Juro por lo más sagrado que no lo sabía. Espero que no le pase nada a Estela ni tenga ningún problema porque no me lo perdonaría. Estoy pensando que llegue a su casa, veo cómo te doy la nota y piense que yo quiero participar de esto», ha dicho Anabel. Poco después la colaboradora trataba de justificarse con Kiko, pues se sentía según revelaba «avergonzada».

La reacción de Kiko Jiménez

Sin embargo, él se ha mostrado muy comprensivo con el fin de tranquilizar a Anabel Pantoja y para así restarle importancia al error. «Yo la recibí con el cariño de una amiga que me dice ‘te quiero’ y, si era para su marido, ya está ella con él para decirle que le quiere», le ha comentado a la sobrina de la tonadillera mientras charlaban. Eso sí, Kiko quiso dejar claro que se le había «quedado cara de tonto» tras ver el detalle que le había dejado la maniquí.

Ambos se han fundido en un tierno abrazo, dejando de lado de este modo el patinazo que ha tenido Anabel Pantoja durante su paso por el reality.