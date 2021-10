En su cuenta de Instagram, la venezolana ha dejado claro cómo es su relación con la ex de su marido, Manuel Díaz ‘El Cordobés’.

El pasado miércoles, el programa ‘Lazos de sangre’ de TVE emitía un especial sobre la biografía de Manuel Díaz «El Cordobés». En él, dos de las mujeres más importantes en la vida del torero se dedicaban bonitas palabras con las que demostraban lo bien que se llevan. Su ex, Vicky Martín Berrocal, y su mujer, Virginia Troconis, dejaban patente ante las cámaras de televisión que entre ellas hay una relación de cariño y respeto mutuo.

«Me encanta su historia con Virginia», confesaba la diseñadora. «Tenemos confianza y nos contamos. No siento que esa no sea mi familia«. Unas palabras de sincero afecto que no se quedaron pequeñas ante las que pronunciaba la venezolana. Esta, por su parte, aseguraba: «Si hay algo que no me gusta se lo digo a Vicky, y al revés igual».

Pues bien. Ahí no queda la cosa. Porque la esposa del diestro ha dejado constancia de una nueva muestra de complicidad con la ex de su pareja. En las redes sociales, Troconis ha compartido imágenes del programa que la cadena estatal ha dedicado a ‘El Cordobés’. En una de esas imágenes aparecen capturas de Vicky. Y la caribeña no ha dudado en celebrar su intervención con un: «¡Oleee tuuuu!».

Ese «olé tú» es, sin duda alguna, la evidencia de que entre Virginia Troconis y Vicky Martín Berrocal hay muy buen rollo. Así lo ha dejado saber en televisión. Ahora ha hecho lo propio en las redes sociales. Y es que cuando la andaluza y Manuel Díaz se separaron en el año 2001 supieron de inmediato que no serían capaces de acabar a la gresca. Todo lo contrario. Tras su ruptura han sido capaces de mantener una amistad y un afecto que ha trascendido y que incluye también a la esposa del matador de toros.

En ese sentido, la hija que tienen en común, Alba Díaz, ha sido clave para que fluya la armonía. «Alba ha sido una pieza fundamental en mi vida. Alba mantuvo mucho ese cariño, ese respeto y esa amistad», ha confesado el hijo de Manuel Benítez El Cordobés.

Virginia también ha dedicado unas palabras a su marido, que estuvo soberbio ante los focos del programa que presenta Boris Izaguirre en La 1. «Estoy tan orgullosa de ti. No puedo decir nada más», ha destacado. Para Virginia, su marido es el amor de su vida. «Conocí a Manuel en un momento duro, importante», narraba en ‘Lazos de sangre’. «Cuando tenía 21 años falleció mi novio de cuatro años. No entendía la vida. Cuando lo conocí me devolvió las ganas de reír y de ser feliz».

¿Qué hacía que Manuel Benítez provocase la locura en los españoles? #LazosElCordobés ▶ https://t.co/PLjfMCFXvI pic.twitter.com/OST27q9zxb — Lazos de sangre TVE (@lazosdsangreTVE) October 13, 2021