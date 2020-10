«He coincidido con una persona que forma parte de mi pasado. Estuve con él muchos años y fue el amor de mi vida», ha confesado la joven.

Sin quererlo, Melyssa Pinto se ha convertido en la gran protagonista de la segunda edición de ‘La isla de las tentaciones’ después de todos sus desencuentros con el que fuera su pareja, Tom Brusse. Después de la emisión del último programa, y antes de verse las caras con el de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ este domingo en el debate final, la joven se ha sentado en ‘Viva la vida’ para hacer un repaso de su estancia en República Dominicana. Em medio de su charla con Emma García, Pinto ha reconocido que está de nuevo ilusionada.

Melyssa Pinto está de nuevo ilusionada, una relación que ha empezado hace tan solo dos semanas: «No lo buscaba, pero he coincidido con una persona que forma parte de mi pasado. Estuve con él muchos años y durante ese tiempo no hubo ningún tiempo de infidelidad», contaba. «Estamos intentando dar una nueva oportunidad a ese amor, que para mí fue el amor de mi vida», añadía.

Respecto a su nueva pareja, ha desvelado que él no quiere salir en los medios de comunicación y que es totalmente ajeno a los focos de la tele. Ha desmentido que sea Álex Guijo, extronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’, con quien se le ha relacionado recientemente. Por el momento, ha revelado que es de origen portugués y se llama Manuel.

Recuerda sus vivencias en ‘ La isla de las tentaciones’

Melyssa Pinto también ha aprovechado su visita para hablar acerca de sus momentos de mayor vehemencia en el reality de Mediaset: «Soy una persona muy sentimental, lo bueno es muy bueno y lo malo es muy malo. Lo pasé muy mal y así lo exterioricé. Quizás fui un poco exagerada, pero así lo sentí«, indicaba sincera. La joven hace hincapié en que sus reacciones fueron desmesuradas, aunque justifica lo que hizo porque se estaba volviendo loca. «A raíz de ese acto (el lametazo) iban a pasar más cosas, mi imaginación ya supuso lo que iba a pasar», insiste.

Sobre en qué ha podido equivocarse, Pinto confiesa que ha errado en las formas y que, quizás, debería haberle dado un voto de confianza al que fuera su pareja: «El hecho de escaparme sé que no es un acto de amor, pero fui a reclamarle que estaba ahí, que no me había ido». A pesar de esto, asegura que lo volvería a hacer por la personalidad que tiene. Eso sí, hace hincapié en que la experiencia le ha cambiado y ha aprendido a respetarse a sí misma.

Tras ver las imágenes en las que Tom Brusse mantenía relaciones íntimas con Sandra, la tentadora con la que finalmente se va del programa, Melyssa Pinto afirma que no le gusta verlas porque «al acto sexual le doy mucha importancia y es algo íntimo que se lo podía haber ahorrado».

Melyssa y Tom se vuelven a ver las caras

Mañana domingo, Carlos Sobera se enfrentará al debate final de ‘La isla de las tentaciones’, en donde Melyssa y Tom se volverán a ver las caras. Ante esta situación, la joven ha dejado claro que todo lo que le tenía que decir a su expareja ya se lo dijo, aunque le pide que cuente toda la verdad. «Me gustaría que dijera la verdad. Que todo esto no ha pasado porque yo era celosa y que él quería volver conmigo. Que no me deje a mi de mentirosa y que no mienta sobre mi persona», reconoce.

Melyssa quiere pensar que Tom le ha querido de verdad puesto que ella conoció a una faceta distinta a la que hemos podido ver en el programa presentado por Sandra Barneda. «La frialdad que he visto da que pensar en que no me ha querido. La diferencia entre él y yo es que yo he zanjado todo. Conmigo siempre se mostró muy conservador, él quería formar una familia conmigo. Si hubiera conocido a ese Tom, no hubiera estado con él», sentencia.