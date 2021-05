La concursante ha tenido que ser aislada y atendida por los médicos del ‘reality’ tras sufrir una gastroenteritis aguda.

Malas noticias para Melyssa Pinto. Después de varios días encontrándose mal en Honduras ha tenido que ser evacuada de la isla para que la asista el equipo médico del programa y someterse a un periodo de revisión constante debido a sus problemas de salud.

Este martes Carlos Sobera ha anunciado en directo en ‘Tierra de nadie’ que uno de los concursantes de ‘Supervivientes’ había tenido que ser evacuado tras encontrarse indispuesto. Hacía referencia a la ex de Tom Brusse, quien tras sufrir fuertes dolores de estómago ha tenido que abandonar el concurso. «Se ha sentido bastante indispuesta y ha tenido que ser atendida por nuestro equipo médico, pero está bien», contaba.

La ex de Tom Brusse, con gastroenteritis aguda

El presentador ha conectado en directo con la joven y le ha leído el parte médico para tranquilizarla e informarla lo que le está pasando. «Se te ha diagnosticado una gastroenteritis aguda, para evitar que te deshidrates y que te puedas recuperar tienes que quedarte una noche en observación con una estricta dieta para que tu cuerpo pueda asimilar la medicación, pero eso sí con las mismas condiciones que si estuvieras en la playa», decía. Asimismo, aclaraba que que solo comería «arroz y pescado» en cuanto pudiera tolerar algo de comida.

Sobera le ha enviado un mensaje de ánimo y le ha transmitido que sus padres están bien porque saben que está bien atendida. “Tómatelo como un breve descanso y como una etapa para volver con más fuerzas”, comentaba. “A tu familia les hemos transmitido que no se preocupen. Estás bien, bajo control y todo va a ir fenomenal. Tu familia lo sabe y por esa parte no te preocupes… Queremos que te recuperes pronto, que te vengas arriba”.

El vasco añadía que aunque fuera pasar una noche lejos de la isla del Pirata Morgan, la pasaría de la misma manera que sus compañeros. «¡Ojo! Van a ser las misma condiciones que si estuvieras en la playa. En eso no va a variar tu situación. En cuanto se te pase vas a estar animada, te mandamos nuestro cariño y energía. Queremos que te recuperes muy pronto y que sigas disfrutando lo que te queda de concurso. Vas a poder con todo, no te preocupes. Vas a volver con más fuerza», insistía. Por último, anunciaba que pronto podrá reincorporarse con sus compañeros tras pasar una noche en observación.

Melyssa: «Tengo el estómago cerrado»

Sin poder evitar las lágrimas, Melyssa ha detallado cómo se ha sentido en los últimos días: «De momento no estoy mejor. He pasado mala noche. He intentado comer algo, como arroz, pero tengo el estómago cerrado, todo lo que mi cuerpo ha expulsado no lo consigo recuperar bien, pero lo voy a conseguir. Decidle a mi familia que no se preocupe que voy a estar bien«, ha respondido Melyssa a Carlos Sobera, dejando claro que va a luchar para poder volver pronto con sus compañeros.

Días atrás, Melyssa tenía serias dificultades para controlar sus dolores de estómago. Olga Moreno y Gianmarco estuvieron muy pendientes de ella, pero le resultaba casi imposible recuperarse: «Hasta el agua me da ganas de vomitar. No puedo ni beber. No me aguanto en pie«, detallaba.