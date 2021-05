Para sopresa de toda la familia Pantoja, las Mellis se convierten en las nuevas colaboradoras de ‘Sálvame’, pero con un condición que podrían no soportar.

Las Mellis han aterrizado en el plató de ‘Sálvame’ para ser las nuevas colaboradoras de ‘Sálvame’. Hacía mucho tiempo que el programa no apostaba por nuevas caras y ahora ha dado el paso de dar la oportunidad a dos rostros ya conocidos. Se trata de las mellizas más famosas de la televisión, que han cargado siempre contra Isabel Pantoja y toda su familia. Ahora hablarán de todas las polémicas que giren en torno a esta familia desde el plató de ‘Sálvame’, pero con una condición. Y es que serán bicéfalas y se vestirán con un único vestido y se sentarán ambas en la misma mesa.

Esta pareja de hermanas vuelven al plató como colaboradoras no solo para hablar de todos los temas que giran en torno a la familia Pantoja, sino que podrán opinar sobre todas las polémicas que se traten. Las Mellis no han podido evitar hablar de todos los compañeros con los que coincidirán a partir de ahora en la mesa de ‘Sálvame’ en el vídeo presentación que han hecho para la ocasión.

Las Mellis son las nuevas colaboradoras de ‘Sálvame’

Han sido especialmente duras con Anabel Pantoja, que actualmente atraviesa uno de los momentos más delicados de su vida. Aunque siempre había considerado a su primo, Kiko Rivera, como su hermano, desde hace unas semanas su relación está totalmente rota. El hecho de que el dj dejara de seguir a su prima en Instagram porque «no me interesa nada de lo que pone», Anabel se mostraba totalmente rota.

El motivo principal que ha llevado al hijo de Isabel Pantoja a tomar esta decisión ha sido que según él su prima no ha querido tomar partido ni por él ni por su madre en la guerra mediática que el primero iniciaba contra la segunda. Sin embargo, para Kiko Rivera el hecho de que no quisiera conocer ciertas informaciones hizo que de manera inconsciente se posicionara. Algo que el dj no concibe y que parece no perdonar, por ahora.

Podrían coincidir con Anabel Pantoja ¿o lo evitarán desde dirección?

Así llegaban Las Mellis al plató del programa

«No es la primera vez que se bloquean y se desbloquean en las redes sociales. Ha pasado otras veces. Ahí está en afán de protagonista de todos los Pantoja. A Anabel le gusta ser protagonista, a su primo también e Isabel Pantoja. Anabel y Kiko se quieren mucho, pero han tenido muchas peleas, pero no ha salido público», han comentado Las Mellis sobre este conflicto.