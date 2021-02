«Me he dado cuenta que no tengo que coger el 50 % si puedo coger el 100», ha afirmado la actriz durante su entrevista en ‘Sábado Deluxe’.

Melani Olivares lleva 25 años de carrera imparable en el mundo de la interpretación. La actriz se ha sentado en ‘Sábado Deluxe’ donde no solo ha repasado su trayectoria, también ha hablado de su faceta de madre de familia numerosa y de cómo le ha afectado la pandemia en cuestiones económicas. Además, ha sorprendido con una confesión inesperada: «Toda la vida me han gustado los hombres y las mujeres».

La actriz ha hablado abiertamente sobre su estado actualmente: «Estoy ‘on fire'». Asegura estar soltera, pero atraviesa un tiempo de «picardeo» como ella misma lo ha definido: «Yo siempre he disfrutado mucho como me ha dado la gana y con quien me ha dado la gana». Añadía que le gusta la gente, sin entender de sexos: «Yo de repente tengo conexión con una mujer y me encanta».

Actualmente no tiene una relación estable, pero sí que mantiene dos relaciones de forma paralela -una con un hombre y otra con una mujer-. «Ahora estoy en el poliamor. Voy picardeando», indicaba. «Me he dado cuenta que no tengo que coger el 50 % si puedo coger el 100».

TelecincoDespués de diversas relaciones, no busca algo estable: «No quiero tener una pareja convencional. No me sale y me aburro mucho«. También explicaba que nunca le había durado una pareja más de tres años. «No tengo una relación de super mega amor. Son relaciones con las que me llevo super bien».

Una realidad que ha dejado atónito a Jorge Javier Vázquez quien constataba que era la primera vez que le escucha hablar del tema. Ella ha confesado que nunca nadie le había preguntado al respecto: «Me parece sorprendente que te sorprenda». Además, añadía que sí había tenido relaciones duraderas con mujeres, pero que no habían salido a la luz pública. «Tengo un lema, el aquí y ahora».

Sus problemas económicos

La pandemia ha sido devastadora para el sector de la interpretación, también para Melani Olivares quien ha reconocido haber tenido que pedir dinero. «Tengo los mejores amigos del mundo que trabajan y tienen dinero y que me han dejado dinero. Gracias a ello yo he podido tirar para adelante».

«Tener a tu lado gente que te quiera y te pueda ayudar es maravilloso», señalaba con rotundidad. A pesar de la crudeza de la profesión, ella ama profundamente la interpretación: «Puedes vivir un montón de vida y encima te pagan. Pero es una profesión muy inestable, no hay ayudas de ningún tipo». Explicaba que la pandemia había sido la gota que ha colmado el vaso: «Nuestra profesión es super intermitente, inestable…».

Madre de tres hijos, Martina, Manuela y Lucho, ha hablado también de uno de sus papeles más importantes, el de madre. «Intento dar a mis hijos todas las herramientas para que puedan defenderse». Adora pasar tiempo con sus hijos, jugar con ellos… pero intenta no sobreprotegerles: «Me lo paso muy bien con mis hijos y mis hijos me caen muy bien».