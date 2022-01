Ya quedan apenas unas horas para que Mayte Zaldívar se siente delante de las cámaras para contar su verdad. Será el próximo viernes 28 de enero cuando Telecinco emita «Mayte Zaldivar. Maldita la hora». Una producción audiovisual en la que la exmujer de Julián Muñoz cuenta su propia verdad.

De esas verdades sobre las que ha arrojado luz destacan sus recuerdos sobre el idilio del exalcalde de Marbella con Isabel Pantoja. Su relación empezó estando él casado con Mayte. Al principio, este intentó por todos los medios ocultar su affaire con la tonadillera, lo que provocó situaciones de mucha tensión en el matrimonio.

«Es duro que te estén llamando loca porque al final acabas creyéndote que estás loca»

Así lo ha contado ella en primera persona: «Recuerdo las primeras palabras de Julián Muñoz cuando se quería quitar esto. Me decía: ¡Estás loca, estás loca’. Y a mí no se me decía otra cosa más que estaba loca: ‘Tu madre está loca, y a mí me estás volviendo loco’. Yo pensé en ponerme en manos de profesionales porque pensé verdaderamente que estaba loca. Pensaba que estaba haciendo mucho daño. Es duro que te estén llamando durante tanto tiempo loca porque al final acabas creyéndote que estás loca».

El testimonio de Mayte Zaldívar está lleno de acusaciones a la cantante. Cree que su aparición en la vida de su marido destrozó sus vidas para siempre. Tampoco le gustó la manera en la que ambos gestionaron su romance cuando aún eran amantes. «Igual que él respetó a sus hijos, ella tenía que haber respetado a mis hijas. Y a mis hijas y se las machacó y se las humilló. ¡Ella, ella! Hay que tener poca vergüenza para llevar el amante a casa. Pero hay que tener poca vergüenza para ser amante de un tío y meterse en su casa con su mujer y sus hijos. ¡Eso sí que es tener poca vergüenza! El tío puede ser un degenerado, pero lo estás acompañando a que sea un hijo de su madre», destaca.

Las entradas de dinero en la casa de Julián Muñoz

Zaldívar siempre intuyó que su marido y padre de su segunda hija alcanzaría la gloria, la fama y la fortuna gracias a su labor como político. Mucho antes de que estallara el caso Malaya y vio cómo mejoraba la economía en casa, pensó que aquella buena vida era producto de sus esfuerzos y de verlo «trabajando como estaba trabajando».

El estreno del documental de Mayte Zaldívar llega una semana después de que su exmarido, Julián Muñoz, contase su vida en su propia docuserie, emitida tambiñen en Telecinco. Primero fue Julián; ahora le toca a ella. Ninguno de los dos está en su mejor momento. El que fuera edil en la Costa del Sol padece una enfermedad crónica incurable. Ella lleva tiempo alejada de los medios.

La hija de Mayte Zaldívar y Julián Muñoz padece cáncer

A sus últimos años de capa caída se suma un doloroso revés en el terreno personal. La hija que tienen en común, Elia, padece cáncer, lo que ha provocado una verdadera catarsis en Mayte. Está ¡ muy preocupada por la salud de su hija menor, a quien se la sido diagnosticado un tumor. «Necesito un milagro», explicaba, desolada, hace unas semanas. «Es algo que me arrea el corazón… “Os pido que recéis por mí, que me envíen las mejores energías para que me salga bien. Todo lo demás no me importa nada”, decía antes de que se confirmase la enfermedad de su hija.

Elia, de 40 años, es la única hija en común de Mayte Zaldívar y Julián Muñoz. Aunque no le gusta aparecer en los medios, hace poco confirmaba la noticia de su dolencia: “Perdona que sea bastante escueta, pero hoy me encuentro regular. Es cierto lo dicho. Muchas gracias y disculpa no poder decir más”, decía al diario ‘El Español’.