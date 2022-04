Lucía Sánchez sorprendió el pasado viernes 1 de abril con la noticia de que estaba embarazada de Isaac Torres «Lobo», y que por ello, abandonaba el programa ‘Baila conmigo’, en el que estaba como participante. Por ello, el formato ha tenido que buscar a un nuevo integrante, y lo ha vuelto a encontrar en ‘La isla de las tentaciones‘: Mayka Rivera.

La participante de la segunda edición de este formato, así como de ‘La última tentación’ sorprendió a los espectadores como la nueva participante del programa de Cuatro el lunes 4 de abril. La joven llegó a escasos segundos de terminar la emisión, y lo único que le dio tiempo a decir es que «vengo con muchas ganas». Desde ese momento, la joven pasó a convivir con los habitantes de esta mansión del amor, y a partir del programa de este martes, 5 de abril, se verá como se han iniciado las concursantes entre los convivientes.

Así fue la despedida de Lucía Sánchez de ‘Baila conmigo’

Durante la despedida de Lucía Sánchez del programa de Nagore Robles, la joven contó cómo se enteró del embarazo: «Tenía alguna molestia, y como alguna que otra vez había tenido algún problema, pues fui al médico. Pensaba que era lo mismo que otras veces. Cuando fui me preguntaron probabilidad de embarazo y dije que no, porque me parecía imposible. Pero al final sí, era«. La participante de la tercera edición de ‘La isla de las tentaciones’ explicó que «estaba sola y empecé a temblar. Hacía tres semanas que lo había dejado con Isaac, pero se lo cuento el mismo día».

Sobre esto, Lucía asegura que «salí del hospital y en ningún momento pensé en no decírselo, porque tiene el mismo derecho que yo. Le llamé y se lo dije directamente. Al principio me dio una respuesta, dudando un poco de mí, de si fuera o no de él. Me dijo ‘¿seguro que es mío?’. Aunque tengo que decir que eso le duró dos minutos. Me dijo que estaba muy contento, y que iba a estar conmigo. La verdad que se lo tomó muy bien. En ningún momento me hizo ninguna propuesta de no tenerlo«.

