‘Mask Singer’: María Zurita era ‘Dragona’ y Pepe Reina, ‘Pingüino’

La séptima gala de ‘Mask Singer: adivina quién canta’ ha vuelto a sorprender a la audiencia de Antena 3. El concurso ha revelado este miércoles dos rostros conocidos que se ocultaban bajo las máscaras de Dragona y de Pingüino: María Zurita y el exfutbolista Pepe Reina. Para sorpresa de nuestros investigadores, la prima de Felipe VI se encontraba tras este espectacular disfraz.

“Me ha parecido fascinante, estoy feliz, jamás se me habría ocurrido hacer algo parecido”, comentaba María, emocionada y feliz. Cuando los compañeros del programa la felicitaron por su bonita voz, confesaba: «¡Si a mí me echaron del coro de pequeña!». Y con mucho sentido del humor se disculpaba por sus posibles gazapos como cantante: «Pido perdón a los artistas por el destrozo de sus canciones».

“En Zarzuela tienen miedo a la temporada tres de ‘Mask Singer”, bromeaba Javier Ambrossi junto a nuestra desenmascarada. Arturo Valls le preguntaba si en Zarzuela veían el programa. «No tengo ni idea, eso espero», contestaba, espontánea.

«Me hubiese gustado durar un poco más», admitía en una conversación posterior a la gala con el presentador. Nunca imaginó participar en un programa de la tele: «Jamás se me habría pasado por la cabeza, pero cuando me lo propusieron dije: ¿Por qué no? Si esto no lo voy a hacer más en mi vida».

«No eres actriz, no eres cantante. Vienes de la traducción», le recordaba Valls. «¿Temiste por los paparazzi?», le preguntaba. «Gracias a Dios como se rodaba muy pronto y no estaban por allí, pero siempre están por la puerta de mi casa», contestaba la ‘royal’. Por último, daba las gracias al equipo del programa, en especial «a Carlos y a Raúl» por «la paciencia que han tenido conmigo. A mí no se me ha ocurrido coger un micrófono jamás».

¡Pepe Reina (@PReina25), campeón del mundo de fútbol, se ocultaba bajo la máscara Pingüino! 🐧 El portero ha pasado de proteger su portería a proteger su identidad sobre el escenario ⚽️😉 ¿Lo habías descubierto? Directo ▶️ https://t.co/jJvK0OchRs #MaskSinger7 pic.twitter.com/J9qIOqzsz9 — Mask Singer (@MaskSingerA3) July 14, 2021

Pepe Reina, actual jugador de la Società Spotiva Lazio, se ha atrevía a subirse al escenario con una canción de tinte flamenco: ‘Hola, mi amor’ de Junco. Y no lo hizo nada mal. «Estuve muy a gusto en todo momento. Lo pusieron muy fácil», diría. «Me faltaba hacer solo esto. Solamente por ver vuestro lenguaje, vuestra reacción de ‘mira cómo se mueve o ‘mira cómo camina’… es genial», confesaba el deportista, oculto tras el disfraz de ‘Pingüino’.

«Aunque intente camuflarme entre miles, nunca paso desapercibido. Soy muy fiel a mi colonia y, a pesar de no poder volar, he conseguido llegar a lo más alto», comentaba el que que fuera campeón del mundo con la Selección española en 2010 en su vídeo de presentación. Y aclaraba que «no tenía la culpa de tener tanto talento».