Marta López estrena nuevo trabajo tras «tocar fondo»

Marta López abre su propio canal en Mtmad

«Cuando has estado en lo más alto y has llegado a tocar fondo, en ese camino, se aprende muchísimo. Yo creo que en estos últimos años he aprendido un montón, como persona he apreciado y he valorado todas las cosas que a lo mejor antes no le daba importancia», ha terminado diciendo.

Para ver cómo continúa el primer vídeo de Marta López, habrá que esperar unas horas. Y es que serán todos los martes cuando la colaboradora de televisión nos demuestre un vídeo nuevo en su canal.