A su regreso a España tras ser expulsada de ‘Supervivientes 2021’, la colaboradora ha explicado que muchas personas le han pedido que deje de apoyar a la mujer de Antonio David.

Tras ser expulsada de ‘Supervivientes 2021’, Marta López ha regresado a España. Nada más aterrizar en nuestro país, la colaboradora de ‘Sálvame’ se ha sentado en en plató de ‘Supervivientes: Conexión Honduras’ para responder a las preguntas de Jordi González sobre su breve paso por el reality.

Visiblemente más delgada – con 15 kilos menos- la exconcursante de ‘Gran Hermano’ aseguraba no haber visto ninguna imagen del concurso. Sí ha visto, en cambio, el aluvión de mensajes y llamadas de atención recibidas a raíz de su relación con Olga Moreno en los Cayos Cochinos. «He recibido muchas llamadas diciendo: ‘Por favor no vuelvas a defender a Olga», ha denunciado.

Marta, sobre Olga Moreno: «Voy a defenderla como compañera de concurso»

«Estoy acostumbrada a tener mucha gente falsa y dice que eso me va a perjudicar en mi concurso», añadía. Asimismo, dejaba claro que no dejará de defenderla desde los estudios de Mediaset, ya que la considera una gran compañera y una buena superviviente: «Voy a defenderla como compañera de concurso porque me da la gana».

Fue el pasado 7 de mayo cuando la aventura de Marta López en Honduras llegó a su fin. Su marcha del programa supuso un duro revés, ya que le hubiera gustado permanecer más tiempo al otro lado del charco. Antes de irse de la palapa, la ex gran hermana dedicaba unas bonitas palabras a la mujer de Antonio David Flores, con la que ha forjado una gran amistad: «El premio que me llevo yo contigo no tiene valor, te quiero muchísimo. Me da mucha pena. Gracias por todo Jorge», decía.

Así se despedía Olga Moreno de Marta López: «Me ha acogido como si fuera amiga mía»

Por su parte, Olga Moreno se despedía de ella rota en lágrimas: «Me ha ayudado en todo, ella sabía cómo venía yo de mal de fuera y me ha acogido como si fuera una amiga mía de Málaga», ha dicho emocionada. Ambas saben que fuera se verán y que seguirán en contacto.

También Alexia Rivas, la gran rival de Marta López, se pronunciaba sobre su marcha de ‘SV’: «No he tenido tiempo de convivir con ella, no sé cómo nos hubiéramos llevado en la convivencia. Lo siento mucho por ella porque le apetecía mucho estar en ‘Supervivientes’».