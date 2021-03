Marta López, concursante oficial de 'Supervivientes'

Marta López viajará hasta a Honduras como concursante de la nueva edición de ‘Supervivientes’ donde coincidirá con Alexia Rivas

Desde que se desvelara que Alexia Rivas se convertía en concursante oficial de ‘Supervivientes’, mucho se ha hablado de que no podría faltar en el casting Marta López, la otra protagonista del ‘Merlos Place’ que vivimos hace ya casi un año, en pleno confinamiento. Y efectivamente así ha sido. Tal y como ha podido saber SEMANA en exclusiva, Marta López también viajará a Honduras como participante de la isla de los famosos y será concursante de ‘Supervivientes’. Las que fueran por aquel entonces las protagonistas del culebrón del Estado de Alarma, con Alfonso Merlos, se verán las caras de nuevo en este concurso.

Alfonso Merlos también ha sido tentado para participar con Marta López y Alexia Rivas

El trío más comentado del último año podría verse las caras en Honduras, sino fuera porque Alfonso Merlos ha sido tentado para participar en la isla de los famosos pero su respuesta ha sido negativa. El periodista, que no está atravesando por su mejor situación económica, ha recibido una oferta bastante jugosa por parte de Mediaset. A pesar de esto, Alfonso Merlos ha decidido no participar y ha respondido con un NO a la dirección del programa.

Ya en su momento, el periodista político se mantuvo muy al margen del foco mediático y de los programas más punteros del corazón sin querer entrar en ninguna disputa ni polémica ni entrar en detalles de las relaciones paralelas que acapararon tantas horas de televisión y titulares en la prensa.

A pesar de que Merlos habría recibido una buena oferta económica encima de la mesa, este año los cachés han bajado por el tema de la pandemia provocada por el coronavirus. Todos los concursantes habrían bajado su caché y según ha podido saber SEMANA por fuentes cercanas a las protagonistas, el caché tanto de Marta López como de Alexia Rivas oscila entre los 8.000 y 10.000 euros semanales.

Todos los detalles de la nueva edición de ‘Supervivientes’

SEMANA ha podido saber de primera mano que la nueva edición está a punto de arrancar. Ya hemos visto la promo calentando motores y no habrá que esperar mucho para ver los saltos desde el helicóptero, prueba que da el pistoletazo de salida al concurso, y ver cómo será el reencuentro entre Marta López y Alexia Rivas. Según ha podido confirmar este medio, los concursantes vuelan a Honduras el último fin de semana de este mes. Si todo sigue su curso y no hay cambios en la programación, todo indica a que el reality comenzaría el jueves 8 de abril.

De momento ya son tres los concursantes confirmados de esta edición: el bailaor, Antonio Canales; la prima de Isabel Pantoja, Sylvia Pantoja; y la periodista Alexia Rivas, que saltó a la fama tras su romance con Alfonso Merlos, mientras que este mantenía una relación con Marta López. Precisamente, esta última también viajará a Honduras. ¡Ya queda poco para que arranque la nueva edición!