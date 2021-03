Tras su ruptura en ‘La isla de las tentaciones’, Marina y Jesús se volvieron a ver las caras y ¡él intentó mantener relaciones con ella!

Este miércoles vivimos la hoguera final de ‘La isla de las tentaciones’ y un día después, este jueves, el reencuentro seis meses después. Marina y Jesús rompieron su relación tras más de seis años juntos y ambos se fueron solos de la isla. A pesar de eso, Marina volvió a a ver a Isaac, quien asegura que es su nueva pareja. Pero antes de llegar a todo esto pasaron por varios momentos. Marina y Jesús se han vuelto a ver las caras seis meses después y ha sido un reencuentro muy frío y repleto de reproches.

Jesús ha confesado que ya no está enamorado de Marina

Jesús, que ha sido el primero en entrar, ha revelado que «quedamos un día para hablar en la puerta de su casa. Me pidió perdón por varias cosas, no por lo que hizo porque no se arrepiente, pero sí me pidió perdón». A pesar de esto, sí que ha asegurado que «yo la he llevado bastante bien sinceramente. No me he venido nunca abajo».

Después, Marina también ha hablado con Sandra Barneda, quien ha asegurado que «a mí esta experiencia me ha cambiado la vida. Sé que he hecho cosas mal pero sé que no me arrepiento de nada de lo que he hecho. Si no lo hubiera dejado yo hubiera estado toda una vida con una persona que no la quiero. Yo con 16 años me entregué tanto a él que me olvidé de mí. Ahí fue cuando la relación empezó a bajar». Pero el bombazo llegó después cuando reveló que «él intento mantener relaciones. Si yo hubiera dado un pequeñito paso yo ese día hubiera estado con él». Una declaración que no ha hecho ni pizca de gracia a Jesús que ha bajado muy enfadado de la sala del visionado y ha asegurado «que me buscaste tú».

Isaac y Marina están viviendo una relación a distancia

Tras este enfrentamiento, Isaac ha entrado y él y Marina se han fundido en un romántico beso que confirmaba lo que era un secreto a voces: su relación. Ambos han confesado que están manteniendo una relación. Actualmente él reside en Barcelona y ella en Sevilla y han viajado ambos a las diferentes ciudades. Eso sí, Marina ha revelado que tienen en mente mudarse ambos a la misma ciudad para poder comenzar su historia de amor. Fue Isaac el primero en viajar a la capital andaluza para ponerse a prueba y saber si lo que estaba sintiendo por Marina era real.

Ambos han confirmado que están muy felices. A pesar de esto, Marina no ha podido evitar emocionarse al despedirse de Jesús porque asegura que «ha sido una persona muy importante en mi vida. Yo le deseo lo mejor y que sea feliz como ahora lo soy yo», aseguraba.