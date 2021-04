Este jueves, María Patiño ha vivido una tarde cargada de emociones en ‘Sálvame’. La colaboradora ha sufrido un ataque de ansiedad a raíz de un comentario de Miguel Frigenti. El colaborador estaba indignado con la periodista, quien le ha bloqueado. Además, la ha acusado de interrumpirlo constantemente y de impedirle hablar cuando quiere decir algo en el programa. Incluso se ha quejado de que lo manda callar en publicidad “como si fuera un perrito”.

La aludida negaba la mayor y se defendía alegando que no le gusta la gente “cobarde”. El adjetivo provocaba que Frigenti se calentara, así que espetó de manera inesperada que Patiño dio un ‘me gusta’ un tuit que atacaba tanto a la cadena como a Belén Esteban. Ha sido entonces cuando la gallega se marchaba del plató para comprobar lo que decía en su teléfono móvil. Y al comprobar que, en efecto, así había sido, estallaba en llanto.

Sin poder hablar apenas, la colaboradora sufría un ataque de ansiedad en pleno directo. No podría dejar de llorar y le costaba un esfuerzo enorme articular la palabra. “No lo he hecho, no sé cómo demostrarlo, lo juro”, le decía a Carlota Corredera. «Nadie me ha hackeado el teléfono… Os he fallado«, decía. La presentadora, que intentaba por todos los medios tranquilizar a su compañera, preguntaba: “¿Tú te crees que si me lo juras no me lo creo? Lo que no quiero es verte así. Esto no es un juicio. Nos vamos a tranquilizar”.