Fue el pasado lunes 17 de enero cuando María Patiño y Terelu Campos estrenaron ‘Sálvame Lemon Tea‘, el el nuevo segmento de ‘Sálvame’ con el que La Fábrica de la Tele pretende recuperar la audiencia perdida del programa. Desde entonces, hemos visto a ambas presentadoras ejercer de conductoras… aunque la sintonía no parece reinar entre ellas. Ya en el debut del espacio, la gallega propinaba más de un zasca a la malagueña, dejando en evidencia que la relación con ella no es la mejor.

Este jueves, las pullitas de la colaboradora hacia la hija de María Teresa Campos se han vuelto a repetir. Cuando comentaban las últimas novedades sobre la relación entre Iñaki Urdangarin y su nueva amiga, Ainhoa Armentia, Patiño corregía a la andaluza: «Trabajan en una asesoría fiscal, no es un despacho fiscal». Esta le contestaba: «No me has corregido a mí. Has corregido al guionista en directo, muy mal». La periodista espetaba: «Ella no asume los errores». Y volvía a apuntar: «Ella es administrativo, no es asesora fiscal ni nada de eso». Hasta ahí, simples palabras para enmendar posibles imprecisiones.

Minutos más tarde, ambas hablaban de la enorme «presión mediática» a la que está sometido el marido de la infanta Cristina y su compañera de trabajo en Imaz & Asociados. Patiño volvía a poner el foco en Terelu: «Tú las has vivido en más de una ocasión cuando te has convertido en noticia». La cosa empezaba a parecer un ring de boxeo…

En el tercer round, la mayor del clan Campos pedía paso a Patiño: «Que voy yo». Y esta volvía a poner la puntillita: «Ah, vale, que va ella…. Si es que me lías… ella tiene la culpa de todo». La conductora de ‘Socialité’ parecía empeñada en sacar punta a cada palabra que comentaba su colega.

Aún hay más. El programa sigue su curso y dan paso a otra noticia, relacionada con la carta que Blanca de Borbón ha escrito a su sobrina. Entonces, Terelu interrumpía a María Patiño. «Déjame, que voy a decir algo», le ha dicho. La aludida no se ha quedado callada: «Ah, que quieres el plano».

Patiño, muy puntillosa con Terelu

Cierto es que la relación entre las dos estrellas de la tele nunca fue demasiado buena. Llevan años enfrentadas y en más de una ocasión se han cruzado reproches y acusaciones. En esta ocasión, existe un margen de duda. ¿Verdaderamente hay mal rollo entre ambas o solo se trata de un ardid televisivo para dar juego a esta recién estrenada sección? La audiencia, siempre sabia, tendrá la última palabra sobre esto.

Para remate de la tarde, tan cargada de retitín, Patiño y Terelu volvían a dar muestras de sus aparentes diferencias. Llegaba el momento de leer los comentarios que se han hecho sobre ellas en las redes sociales: «¿Crees que Terelu ha vuelto a ‘Sálvame’ porque tiene celos de la proyección de Carmen Borrego en el programa? ¡Esta sí me gusta!», leía la de Ferrol. Terelu aclaraba: «Voy a hacer una reivindicación. Yo quiero que sigan trayendo a Carmen todas las veces que la traíais antes. Me gustaría que Carmen viniera más veces al programa y que siguiera teniendo una grandísima presencia en ‘Sálvame'». Patiño volvía a disparar: «Aquí no vienes a mandar a nadie, ¿eh? Si tenéis conflictos a lo mejor viene más veces».