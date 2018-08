Las redes sociales son la plataforma favorita de Gloria Camila para hacerse oír y expresar sus opiniones. Hace una semana sorprendió a muchos de sus fans lanzando un contundente mensaje a María Patiño y a su programa ‘Socialité’, después de que emitieran un reportaje en el que analizaban sus caras “de expresión y de asco” y que no gustó nada de nada a la hija de Ortega Cano.

“Lo que han emitido es una noticia sobre mis caras de expresión y de asco y lo que soy capaz de trasmitir con mi cara de asco cuando respondo a las preguntas” decía Gloria que, muy enfadada, se preguntaba “¿qué profesionales son esos? Es verdad que cada uno habla de lo que quiere, pero que hablen de esto cuando es una tontería me parece rellenar programa”. Entonces, algunos de sus usuarios le recordaron que el programa pertenece a una cadena para la que la trabaja y ella especificó el remitente, lanzando un recadito a ‘Socialité’: “No me estoy metiendo con una cadena, sino con un programa que habla de mí y son gilipolleces siempre. No me gusta ni la presentadora ni el programa. Nunca he trabajado para ese programa ni voy a hablar para ese programa, porque no me gusta”, sentenciaba.

Tan tajante mensaje no ha quedado sin respuesta y, aunque ha tenido que esperar siete días, María Patiño la ha contestado. El pasado domingo, la periodista aprovechaba un hueco en la programación para responder en forma de zasca a la joven. “Llevo una semana esperando este momento. Si algún día quieres venir a trabajar aquí, durante ocho horas diarias por el sueldo que cobran mis compañeros, de miércoles a domingo, te invito a que vengas. Verás lo difícil que es hacer un programa de estas características. Pero eres muy joven y te queda mucho por aprender”.