«Me ha querido dar una versión respecto a esta polémica de las joyas que no le he pedido y me ha engañado como una tonta», ha atacado la periodista.

La amistad entre Anabel Pantoja y Belén Esteban no pasa por uno de sus mejores momentos a raíz del lanzamiento de sus respectivas líneas de joyas. Se trata de un conflicto que ha acabado salpicando al resto de colaboradores de ‘Sálvame’ y dividiéndose en dos bandos. Este sábado, María Patiño ha sido la última en pronunciarse al respecto y, sin ningún tipo de filtros, ha estallado contra la prima de Kiko Rivera.

«Necesito decir una cosa, y, sino, exploto. Qué decepción tan enorme me he llevado, una vez más, con la sobrinísima. Es clavada a su tía, absolutamente interesada y mentirosa conmigo«, comenzaba a estallar la presentadora de ‘Socialité’. Tras esto, ni corta ni perezosa, Patiño ha continuado dando su opinión sobre el asunto: «Me considero tonta e ingenua, me ha querido dar una versión respecto a esta polémica de las joyas que no le he pedido y me ha engañado como una tonta«.

De la misma forma, la periodista ha hecho hincapié en la faceta interesada que tiene Anabel Pantoja. Asimismo, ha desvelado que no es la primera vez que la sobrina de la tonadillera la intenta meter en un lío. En concreto, hace algún tiempo, según cuenta Patiño, la joven intentó enfrentarla con Belén Esteban. Una historia que ha dejado en el aire sin querer entrar en más detalles, aunque ha dejado claro que, quizá, en las próximas semanas la hace pública.

Lo cierto es que la buena sintonía que existía entre María Patiño y Anabel Pantoja se rompió hace unos meses a raíz de la guerra entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera. En concreto, la sobrina de la tonadillera ha optado por mantenerse al margen del conflicto y no meterse en camisa de once varas. Una actitud muy criticada por la presentadora de ‘Socialité’, quien no veía con buenos ojos como su compañera optaba por esa posición. Algo en lo que también estuvo de acuerdo Jorge Javier Vázquez, quien no entendía como Anabel Pantoja siendo colaboradora de ‘Sálvame’ no se sacrificase por su programa y diera su opinión. Durante esas semanas, María Patiño tomó una determinación y optó por dejar de seguir a su compañera a través de las redes sociales.

El origen del conflicto entre Anabel y Belén Esteban

Belén Esteban está molesta con la que fuera su amiga, Anabel Pantoja. Sin embargo, lejos de querer hacer leña del árbol caído, la de Paracuellos ha decidido no pronunciarse sobre el asunto por el bien de su amistad con la sobrinísima. El problema por el que llevan enfrentándose durante varias semanas sería por la colección de joyas que la llamada princesa del pueblo ha lanzado. Un proyecto profesional que a Anabel Pantoja no habría sentado nada bien.

“Anabel no está dispuesta a compartir clientes pero, sobre todo, dinero, mucho dinero. Este dinero ella no lo quiere compartir, el dinero que habría calculado que podría perder si sus compradores se dividen», decía el pasado miércoles Kiko Hernández en ‘Sálvame’. «Por eso ha intentado boicotearla a toda costa, Belén ahora se siente traicionada, decepcionada y dolida, tanto que se plantea no ir ni a su boda”, finalizaba el colaborador que en ese momento ejercía de maestro de ceremonia hasta el regreso de Jorge Javier Vázquez.