Durante este fin de semana, María Patiño reveló una información en ‘Socialité‘ muy relevante en el caso de Antonio David Flores. Desde su programa, se cuestionaban los carteles que aparecieron este verano en Málaga y en los que aparecía la foto de Antonio David con la palabra «maltratador«. Se cuestionaba tanto el número de carteles que supuestamente habían aparecido como la situación en lo que había hecho. Algo que no sentó nada bien a Rocío Flores, la encargada en poner una denuncia, y amenazó con demandar: «Voy a tomar acciones legales contra las personas que me acusen de poner una denuncia falsa”, decía.

María Patiño se ha mostrado muy molesta con Rocío Flores

Desde el plató de ‘Sálvame’, María Patiño, dándose por aludida debido a que la información había salido desde su programa, le respondía esta tarde del miércoles con dureza: “En su momento sí que se demostró que denunciaste a tu madre y la denuncia era falsa porque el delito lo cometiste tú”, le espetaba sacando el pasado a relucir. Sin embargo, era consciente que con el paso de los años la gente puede cambiar y reconocía que ahora las cosas podían ser diferentes. Aún así, no se ha querido callar sobre las amenazas de la joven. Por esto le pedía una cosa a Rocío Flores.

“A mí no me eches un pulso en cuanto a las denuncias falsas porque ya sabes lo que ocurrió en su momento y lo que tu padre intentó vender tanto en esta productora como para que mi compañero Gustavo realizase una foto a tu madre detenida”, espetaba una María Patiño visiblemente enfadada por las palabras de Rocío Flores. A María Patiño no le tiembla el pulso en sacar a la luz asuntos del pasado que no harían ningún bien a la imagen de Antonio David Flores, quien ahora mismo se encuentra en el punto de mira tras su separación de Olga Moreno. Una ruptura que él mismo confirmó el pasado viernes a través de un vídeo.

La colaboradora de televisión defiende su programa y no permite que se hable mal

María Patiño ha querido dejar claro que ella no le ha acusado de interponer una demanda falsa, aunque sí que ha querido lanzar algunas preguntas al aire sobre los hechos que ocurrieron esa tarde: «Yo no te he acusado de interponer una denuncia falsa (…) De 500 carteles a más de uno hay una diferencia importante (…) Tu padre está muy nervioso intentando que vecinos que no lo vieron digan que lo vieron”, ha espetado. Por si fuera poco, la presentadora de ‘Socialité’ hacía referencia que la única foto que se aportó como prueba en esa denuncia fue la que circuló por los medios de comunicación, que era una foto del cartel que alguien estaba sosteniendo: «Esto es lo que vosotros habéis acreditado”, ha dicho.