María Lapiedra regresaba al plató de Sábado Deluxe para hablar de su sonada ruptura con Gustavo González. La actriz se ha sometido a las preguntas y comentarios de los colaboradores del programa, entre ellos, María Patiño se ha mostrado totalmente enfadada con su comportamiento contra el que ha cargado duramente.

La presentadora se ha mostrado contundente y le ha recriminado su actitud contra Toñi, la exmujer de Gustavo y madre de sus cuatro hijos. “Me da bastante asco que intente meterse con el físico de la ex, cuando ella, con un físico mejor, no ha conseguido lo que quería, un amor de verdad”. Un comentario que ha despertado el aplauso unánime del público.

Por su parte, la actriz le ha contestado que ahora estaría contenta ya que estaba “deseando que cortáramos”. Hace tan solo unos días, Lapiedra sacaba del anonimato a la ex de Gustavo ante sus 155 mil seguidores publicando una fotografía suya en sus Stories. Añadía el siguiente comentario: “Estoy harta de que la ex de Gustavo me mire todo y critique. Aquí tenéis su insta para que le suba los fans”.

Durante su entrevista en el Deluxe, Lapiedra ha asegurado haberse sentido dolida por el comportamiento del fotógrafo quien no le habría dado el sitio que se merecía. “Yo te he invitado a ti a todas las fiestas familiares y tú a mi no”. Ha señalado, además, que como consecuencia de esto ha recibido insultos por parte de los hijos de su ex. “Todo lo malo que sé de esta mujer es por Gustavo, la insulté porque estaba enfadada con él, habría insultado a cualquiera”, ha zanjado.

Durante la entrevista, la actriz acusó al fotógrafo de haberle sido infiel en distintas ocasiones. “Te tendrías que avergonzar de poner tantos cuernos”, dijo.

