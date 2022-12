Cristina Porta ha vivido una tarde de lo más agridulce en ‘Sálvame‘ después de que María Patiño la acusara de orquestar un plan con sus fans para atacarla. La presentadora del programa de Telecinco no ha querido quedarse callada y le ha lanzado una dura advertencia a la periodista.

La Porta pillada organizando en plan mafioso movidas en la redes para crear tendencias bots etc.

A los q ya la conocimos en Secret Story no nos sorprende 🤣🤣 #yoveosálvame pic.twitter.com/EgBJ1HRWIr — BCMG On Stage (@BCMGOnStage) December 16, 2022

Desde el principio de la tarde, María Patiño dejó muy claro que quería hablar seriamente con Cristina Porta puesto que no estaba dispuesta a consentir que estuviera detrás de los brutales ataques que está recibiendo a través de las redes sociales. «Tiene una serie de clubs de fan que atacan de forma cruel, bendecido por ella, con cosas muy duras, sobre todo hacia mi compañera Gema López, Terelu Campos y hacia mí», comenzaba a decir la presentadora.

Una vez apareció en el plató, María Patiño acusaba a la concursante de ‘Secret Story’ de estar detrás de unas campañas que iban contra ella. «Voy a ser muy directa. Por circunstancias que son muy largas de contarte, hay gente que me ha querido ayudar sobre ataques brutales que hemos padecido en las redes, porque, además, sé cómo se montan y crean tendencias, y cómo se organizan, donde juegan con tu profesión, te humillan y te vejan», comentaba.

De la misma forma, la presentadora instaba a su ahora compañera de programa que parase el acoso que están recibiendo. «Te digo y te recomiendo, porque sé cómo te mueves a nivel digital, me ha llegado todo, y eres la única que puedes pararlo. No me importa una crítica, que a un seguidor tuyo le caiga mal o que diga que soy enana, pero cualquier bendición tuya en cuanto a cualquier vejación hacia mi persona, hacia mi profesión, con las personas que te siguen, de la manera que se organizan y crean tendencias en las redes, de la misma manera que actué contra un ‘ser’ que ya no está con nosotros, yo no tengo ningún problema de actuar contra ti«.

Cristina Porta contesta: «¿Qué culpa tengo?»

Tras el varapalo de la presentadora, Cristina Porta no se quedó callada y negaba todas las acusaciones. «¿Yo qué culpa tengo de las opiniones de los demás?«, insistía. «¡Sé cómo te organizas! Tengo la manera de probarlo. Lo único que te digo es, que tienes todo el derecho a hacerte un nombre y una profesión y que nadie te juzgue y te cuestione, y el mismo derecho tengo yo, aunque tenga 51 años, a no pagar un peaje por ser crítica contigo y que me llamen de todo. Voy a estar de tu lado y te pido esa ayuda, pero no a mí sola», le contestaba la presentadora.

No obstante, la periodista deportiva insistía en que no entendía nada de lo que estaba pasando y defendía la libertad de opinión de las personas. «La gente es libre de opinar y siempre condeno el insulto. Las críticas también las recibo yo. ¡Me estás acusando a mí de las opiniones que tenga la gente que me sigan!», expresaba la joven.