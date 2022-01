Miriam Sánchez no está pasando por su mejor momento personal. Tras un tiempo desaparecida, ha reaparecido a través de sus redes sociales para pedir ayuda tras su último altercado con la policía. «A veces pierdes la cordura de ti misma», ha reconocido. Además, de quejarse de la «falta de apoyo familiar» y la «falta de apoyo social». Además ha confirmado que ha sufrido numerosas recaídas y asegurar que se encuentra «sola en la vida». Tras convertirse en noticia, María Lapiedra, que vivió una situación parecida a ella, ha acudido al plató de ‘Sálvame’ para contar cómo fue su vida al lado de Ramiro Lapiedra, el conocido director de cine para adultos, con el que ambas estuvieron muy relacionadas.

María Lapiedra recuerda el infierno que vivió en el mundo del cine erótico

Después de que Miriam Sánchez asegurara haber tocado fondo, la que fuera su amiga, María Lapiedra, se ha sentado en el plató de televisión y no ha podido evitar derrumbarse al hablar de ella y al revivir su pasado. Tanto María como Miriam han participado en el mismo mundo, aunque la pareja de Gustavo González no hizo cine para adultos, solo erótico y stripteases. Además, ambas fueron pareja de Ramiro Lapiedra: “Viví lo mismo que había vivido ella y sé lo mal que lo pasó”, ha confesado visiblemente emocionada.

“Es un mundo que te bajan mucho la autoestima, hay sustancias, cine para adultos… es todo un mundo muy, muy oscuro, como que te camelan porque la gente tiene mucha labia y si te cogen que eres joven y no tienes una base sólida familiar, te tambaleas y te acaban atrapando», ha comenzado diciendo. Además, ha revelado que el dinero es un «aliciente», pero no lo es todo. “Tienes que ser frágil y débil, con la labia las otras personas te atrapan”, ha continuado explicando.

La pareja de Gustavo González confiesa que pidió ayuda al salir de ese mundo

María Lapiedra ha confesado que se alejó de ese mundo antes de que fuera demasiado tarde: «Me traté psicológicamente y durante mucho tiempo, lo dejé, me di cuenta de que no estaba curada y volví a psicólogo. Ella no lo hizo, ella no se ha curado mentalmente del todo”, ha revelado muy emocionada. “Hemos pasado cosas muy duras”, ha explicado. Hace un par de años, María hizo las paces con su ex, Ramiro: «Dije que no contaría nada más, pero hasta hace dos años era como un odio hacia él porque ha sido la etapa más dura de su vida». Además, no recuerda todo con claridad: «Me costó tantos años que cuando ya firmé la paz, dije lo quiero perdonar, pero por mí, porque todo el odio acababa dentro de mí, han pasado 15 años y me sigue doliendo, pero le he perdonado y estoy en paz conmigo misma», ha explicado.