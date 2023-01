La historia de los realities en España están íntimamente ligados al nombre de María José Galera. Sí, porque aunque muchos quizás no lo sepan -o no lo recuerden- esta mujer fue la primera expulsada de la primera edición de ‘Gran Hermano’. Un formato que sigue cosechando éxitos en la pequeña pantalla y que, en buena medida, le debe mucho a esta sevillana. Porque, allá por el año 2000, después de su romance con Jorge Berrocal y tras habernos regalado momentos impagables en la casa de Guadalix, su nombre hizo correr ríos de tinta. Poco después de su salida del programa se conocieron capítulos oscuros de su pasado, y así pasó de personaje de personaje televisivo a uno del corazón. Ahora ha regresado a la televisión como concursante de ‘Pesadilla en El Paraíso’. Ha estado largo tiempo fuera de combate. Te contamos qué es de su vida, reconvertida en la actualidad como guardia jurado.

La que fuera compañera de Ismael Beiro en ‘GH 1’ tuvo que abandonar el concurso tan solo 11 días después de entrar en ‘GH 1’. Y aunque en un principio pensó que se le acababa el chollo de la tele, lo cierto es que aquel fue el comienzo de su salto a la fama. Pronto empezó a rentabilizar su salida y a hacer caja en distintos programas de Telecinco y revistas. Habló de su relación con Jorge Berrocal y de su posterior ruptura. También le tocó a frente a algunas acusaciones muy polémicas. Y hasta intentó probar suerte en el mundo de la música. Hizo de todo, y durante un buen número de años consiguió garantizarse ciertos ingresos como famosa de la tele. Pero las modas pasan, y a ella se le pasó su momento.

Perdido el gancho de su paso por ‘GH’, su vida no fue fácil. Más bien se convirtió en una auténtica montaña rusa. Hizo todo tipo de trabajos para sobrevivir y sacar adelante a sus tres hijas. «He abierto restaurantes, discotecas», afirmaba en una entrevista en el ‘Deluxe’ en 2019. Intentó invertir el dinero que ganó durante sus años de bonanza (llegó a cobrar 6.000 euros por un bolo) en negocios, pero no le fue bien. No dudó en trabajar en el sector de la limpieza: «Como limpiadora me pagan 5 euros la hora, pero te agarras a un clavo ardiendo».

Hace tres años, María José Galera compartía con la audiencia que no solo lo ha pasado mal económicamente: «Ahora no tengo nada en el banco». Tampoco lo tuvo fácil en el terreno personal. Entonces, no se hablaba con su madre: «Creo que me están castigando por haber cometido errores en mi vida. Nadie es perfecto», contaba, visiblemente emocionada. «El tiempo te hace reflexionar», aseguraba. Poco después supimos que se reconvirtió en guarda jurado: “Me gusta mucho proteger”.

El pasado fin de semana, Galera entró a formar parte de la plantilla de concursantes de ‘Pesadilla en el paraíso’. «Hoy para los amantes de los realities se cumple un sueño», decía Nagore Robles al presentarla. Y la aludida se dirigía a sus compañeros para decirles que entraba con muchas ganas: «Soy la primera mujer que salió de un reality pero comparada con vosotros soy una novata. Llevo unos días super nerviosa».

«Vengo a ser compañera, no soy ni más ni menos, vengo a ayudaros y sacar adelante este concurso que va a ser magnífico. Vengo a que me enseñéis muchísimo y enseñaros. Voy a intentar hacer cambiar la dinámica», soltaba a sus compañeros. Incluso se dirigía a José Antonio Avilés para aclararle que no se creía más que nadie: «Mírame a los ojos, vengo aquí y soy compañera y no soy ni más ni menos».

En el año 2016, María José Galera tuvo una brevísima incursión en otro reality. Fue ‘El Contraclub’, donde se quedó con las ganas de entrar, ya que esa misma noche se resolvió que se quedaba fuera del espacio. Esta vez el viento ha jugado a su favor y repite experiencia en un programa televisivo. Esperemos que dure más de 11 días.