View this post on Instagram

Con mi querida María Jiménez, revolucionaria de la rumba, con un talento abismal, una energía brutal y … ¡Que está pletórica! ¡Gracias por este maravilloso almuerzo y gracias por firmarme y dejar huella en tus maravillosos trabajos discográficos! ¡Arriba los corazones!