María Jesús Ruiz no puede más. La que fuera Miss España 2004 estalló en el ‘Límite 48 horas’ de ‘GH DÚO’ tras mantener un acalorado conflicto con Julio Ruz. La expareja no lleva nada bien volver a convivir juntos y es que, tras airear sus trapos sucios en los platós de televisión, la casa de Guadalix de la Sierra se ha convertido en un lugar adverso para su tranquilidad.”He vivido una relación en la que a mí me ha sacado de mis casillas, ha sacado lo peor de mí. No quiero pasar de nuevo por esto. Yo cuando tomé la decisión de dejarlo mejoré mi estado de salud mental”, afirmaba la jienense.

Acto seguido y sin pensarlo dos veces, María Jesús amenazó con abandonar: “Yo enfermo de los nervios con este. Quiero que los cuatro nominados se salven y el jueves me quiero ir yo, porque este hombre me enferma. Me enferma de verdad, te hace sentir lo blanco negro y te hace sentir que estoy diciendo una mentira cuando no es mentira. Se mete mucho conmigo y yo no puedo soportarlo. A mí me dan ganas de matarlo, no literalmente. Me provoca hasta el límite y más allá, es un provocador”.

Frente a María Jesús, que lloraba sin consuelo, Julio Ruz mostraba gesto serio e impasible. Actitud que el empresario justificó segundos después a que la modelo pidiera su salir del reality. “Cuando se va el directo tú me hablas del mundo ideal, pero cuando se te dicen cuatro verdades te pones fuera de sí y con esa rabia empiezas a llorar. A mí eso sinceramente… me da pena cuando te veo que lo pasas mal, de verdad, pero no por nervios…”, dejaba caer Ruz, que añadía: “te he dicho mil veces de tener una conversación de verdad, pero no estos nervios. Si tú empiezas a decir barbaridades en directo no pretendas que me calle. Has ido a muchos sitios a hablar mal de mí y yo me he callado para protegerte lo que he podido. Y lo diré cuando me dé la gana porque he dejado de estar bajo tu mandato. Y cada vez que me provoques voy a hablar lo que me dé la gana”.

Como guinda del pastel, María Jesús Ruiz hizo una confesión que dejó boquiabiertos a más de uno y es que al parecer, según ella, su relación sentimental con el padre de su segunda hija tiene un trasfondo esotérico. “A mí me han dicho que Julio me hizo un ‘amarre’ y el otro pagó para que me lo quitaran y me limpiaran para que yo viera la realidad de lo que me pasaba. Por eso estaba yo tan loca por Julio. Por lo visto cogió pelo mío y flujo mío”, contaba la Miss a su compañero Juan Miguel.

El vídeo fue emitido durante el ‘Límite 48 horas’ y visto por Julio Ruz en directo, que no quiso dar crédito a las palabras de su ex. “Esas cosas son absurdas”, decía el empresario mientras que la andaluza continuaba manteniendo su teoría. Sin lugar a dudas un comienzo de concurso ‘movidito’ para una de las mujeres que más escándalos ha protagonizado en los últimos meses en la prensa del corazón.

Más contenido .....