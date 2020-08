La ex de Froilán ha intervenido por primera vez en ‘Sálvame’ para dar su versión sobre un supuesto altercado con la peruana.

Mar Torres exnovia de Froilán, ha entrado en directo en ‘Sálvame’ para desmentir informaciones que se han dicho sobre ella. Es la primera vez que la joven interviene en un programa de televisión, y ha elegido el programa estrella de Telecinco para hablar alto y claro.

El motivo por el que la exnuera de la Infanta Elena ha hablado ante millones de espectadores era el siguiente: Rafa Mora aseguró que Miriam Saavedra y ella habrían protagonizado un altercado en una discoteca. El colaborador aseguraba esto después de que Antonio David Flores preguntase a la peruana sobre sus “entradas y salidas” con el sobrino del Rey.

«Lo he puesto en manos de mis abogados»

«No la conozco y no la he visto en mi vida». Con estas palabras, la joven se desvinculaba por completo de lo contado por el valenciano. Tal y como ha revelado, ni conoce a Miriam ni la ha visto jamás en su vida. Y, a la vez, se estrenaba como personaje de ‘Sálvame’. «Me han comentando que Rafa Mora había dicho que yo había tenido una discusión con esta chica y pido que no se digan estas cosas de mí porque yo a esta chica no la he visto en mi vida. Tanto yo como mi ex», puntualizaba. Me ha sentado mal que se me ponga como una persona agresiva porque no es así. «No me parece normal y lo he puesto en manos de mis abogados».

El valenciano respondía a Mar diciendo que «coincidieron en el mismo lugar» y que allí «hubo un altercado. Nunca he dicho que eras una chica violenta. A mí me llega una información, que coincides con Miriam y os decís unas palabras. Y que Miriam y Froilán han tenido algún tipo de relación a nivel de amistad».

«Felipe no está pensando en estas cosas»

«No he tenido una reyerta con Miriam Saavedra», insistía la ex de Froilán. No sabe quién ha podido involucrarla en esta historia, pero cree que «hay mucha gente envidiosa y tampoco quiero malpensar. Mi intención no era hacer daño a nadie». Miriam Saavedra, por su parte, le agradecía que hubiese aclarado todo. «Te lo agradezco de corazón por aclararlo porque yo no suelo pelearme con nadie y menos de esa manera», le ha comentado.

De su relación actual con Froilán tras la ruptura no se ha querido pronunciar: «Yo me llevo bien con él y ahí lo dejo. Son temas míos personales y ahí no quiero entrar». Pero sí ha dejado claro que al nieto mayor de los eméritos poco le importan los dimes y diretes: «Felipe no está pensando en estas cosas».

Aprovechando que hablaba en directo con tanta voluntad a la par que soltura, Carlota Corredera le ha preguntado por la decisión del rey emérito de irse de España. «De esos temas no voy a entrar. Os doy millones de gracias por haberme dejado entrar y haberme dejado expresarme», zanjaba. Y dejaba la puerta abierta a visitar una tarde el plató del programa: «Estaría muy divertido».