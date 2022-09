Tamara Falcó concedió sus primeras palabras a ‘Sálvame‘ tras romper definitivamente con Íñigo Onieva. Minutos antes de su reaparición en el photocall de Kronos Home la marquesa de Griñón mantuvo una conversación improvisada con Jorge Javier Vázquez, una llamada que mantuvo pegada a los espectadores durante su intervención, pero que no ha gustado nada en Antena 3. Según ha podido saber SEMANA, el grupo de comunicación está molesto con la marquesa de Griñón y no entienden la razón por la que ha concedido la exclusiva a la empresa rival. Si bien no ha reportado grandes datos al programa vespertino, sí les ha apuntado un tanto que ha cabreado tanto a Antena 3 como a ‘El Hormiguero’, programa en el que Tamara Falcó colabora semanalmente. Esperaban que fueran ellos los que tuvieran su primera entrevista en televisión, gesto que, por ejemplo, sí tuvo con ellos la hija de Isabel Preysler tras anunciar su compromiso.

Fuentes de toda solvencia nos explican que tampoco comprenden que Tamara Falcó haya hablado para ‘Sálvame’ cuando Jorge Javier Vázquez dijo que ella era «un elemento nocivo que blanqueaba elementos nocivos muy peligrosos». Consideran que era innecesario, pues Tamara es una de sus trabajadoras. Pablo Motos tampoco está de acuerdo con su decisión y, aunque ya no tiene vuelta atrás, esperaba que su colaboradora se confesara con él en ‘El Hormiguero’. La apoyan por todo lo que está pasando, pero a su vez están decepcionados porque haya dado la entrevista más buscada en este momento a Telecinco, en vez de Antena 3.

Cabe recordar la continua guerra en cuanto a audiencia que siempre han mantenido ambos grupos, de hecho, este verano ficharon a Sonsoles Ónega, un rostro que era un peso pesado en Telecinco. Apuestan fuerte por seguir ganando la batalla y esperaban arrasar si Tamara Falcó se sentaba para dar su versión en el espacio en el que colabora desde hace un año. No será lo mismo al no tener la exclusiva, pero también están convencidos de que Tamara dará todo de sí cuando acuda al programa de Pablo Motos, generando mucho tráfico dentro y fuera de redes sociales.

Fue hace tan solo unas horas cuando Jorge Javier fue consciente del mosqueo que existía en Antena 3. No querían maquillar una situación que a ellos les había cabreado, pues en cierto modo consideraban que era una traición. Kiko Matamoros advertía del enfado en pleno directo: «Me han dicho que hay un programa de la cadena amiga en el que están volando las papeleras y los bolígrafos en este momento». Así confirmó que la tensión era palpable, lo cual provocó que Jorge Javier Vázquez bromeara incluso con su rivalidad con Pablo Motos. «¿Esto que quiere decir? ¿Tamara prefiere hablar conmigo que con Pablo Motos? Esto es muy grave, ¿eh? Muy grave…».