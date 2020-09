«La culpa la tiene solo una persona, Kiko Matamoros», ha dicho sobre el distanciamiento entre su exmarido y la hija que tienen en común, Anita Matamoros.

«Estoy un poco harta ya», ha sido la respuesta contundente de Makoke ante la última entrevista de su exmarido, Kiko Matamoros. El colaborador se sentaba en ‘Sábado Deluze’ donde daba la cara por su novia, Marta López, en la disputa que tiene con su hija, Anita Matamoros. «Que tenga que escuchar que la gran víctima es Marta, flipo un poco», ha reconocido la malagueña muy enfadada.

Recordaba que su hija es una de las principales afectadas en este conflicto, pero la joven ha decidido guardar silencio: «Aquí hay una protagonista que no ha abierto la boca que es mi hija. Ayer se le dejó en muy mal lugar. Tienen la suerte de que ella no habla». Además, ha acusado a su exmarido de haber ganado dinero haciendo una exclusiva con «la percha» de su hija.

Indicaba que el sonado tema de la peluquería en el que Marta López y Anita Matamoros coincidían y que supuestamente habría sido la raíz del problema es «una tontería». «¿Tú crees que por eso se pueden dejar de hablar un padre y una hija?», se preguntaba. Makoke ha querido dejar claro que tiene una posición muy complicada porque Anita le ha pedido que no hable del tema. «Es suficientemente madura, inteligente, muy trabajadora que lleva su vida adelante de forma independiente y de tonta no tiene un pelo».

«Se habrá llevado 40.000 euros»

«Mi hija ha decidido no entrar en ese tema ni entrar en un tema parecido. Hay que respetar una decisión. Ha pedido y aquí me pide que no se hable de ella. Mi prioridad es mi hija», reiteraba. Aseveraba que Kiko se «ha lucrado» hablando de ella: «Se habrá llevado 40.000 euros por el camino».

«Me muerdo la lengua y me enveneno. No puedo hablar». Ha reconocido que se debe a su programa ‘Viva la vida’, pero que no desea tratar este tema: «A mí me habían ofrecido un ‘Deluxe’ primero». Ha defendido de forma incondicional a Anita: «Como madre apoyo cien por cien a mi hija porque creo que tiene el cien por cien de la razón. Se ha portado en todo momento como la gran persona que es y con todo el cariño y todo el amor».

Sobre la razón del distanciamiento entre padre e hija, ha sido tajante: «La culpa la tiene solo una persona, Kiko Matamoros. Lo de la peluquería es un absurdo». Ha recalcado que en su entrevista el colaborador mintió a la audiencia: «Deja de engañar», le pedía.