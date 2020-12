La madre de Sofía Suescun ha desvelado que se encuentra regular y que debe permanecer ingresada en el hospital.

Maite Galdeano ha hecho saltar todas las alarmas después de publicar varias historias en sus redes sociales en las que aparecía en el hospital. El pasado viernes, la madre de Sofía Suescun ha tenido que ser intervenida quirúrgicamente y permanece ingresada después de haber sufrido algunas complicaciones derivadas de su operación.

Ha sido la propia Maite Galdeano quien ha dado su parte de salud en ‘Socialté’, el programa de María Patiño en Telecinco. La concursante de la primera edición de ‘La casa fuerte’ ha confirmado que debe permanecer en el hospital ingresada debido a unas «pequeñas complicaciones». De la misma forma, el rostro habitual de Mediaset ha confesado que se siente regular pero no ha querido ahondar en el tema y no ha especificado el motivo por el que ha tenido que pasar por quirófano.

Por si fuera poco, Galdeano se encuentra sola en el hospital debido a las restricciones sanitarias implantadas para luchar contra la propagación del coronavirus. Sin embargo, se mantiene en contacto con los suyos de manera virtual. Así lo ha constatado su hija, quien se ha mostrado preocupada por el estado de salud de su madre y no ha dudado en hacer una videollamada con ella para que se sintiera acompañada durante estas horas.

Maite Galdeano, enamorada de su novio francés

A pesar de este bache en su salud, Maite Galdeano está pasando por un buen momento personal. La de ‘Gran Hermano’ ha encontrado al amor de su vida, un científico francés llamado Remi. Desde que le conoció, su vida ha dado un giro de 180º y se ha convertido en una nueva persona. A pesar de llevar poco tiempo de relación, lo cierto es que el parisino es uno más dentro de una de las familias más mediáticas del universo de Telecinco.

“Os voy a presentar a mi novio. Os presento a Remí, un parisino francés científico, muy reconocido. Habla cinco idiomas, él puede hablar francés, inglés, español, italiano perfecto y árabe. Dedícale unas palabras a la prensa española”, decía Galdeano para presentar a su nueva pareja. Tras presentarlo en sociedad, la pareja se sentaba hace unas semanas en ‘Sábado deluxe’ para conceder su primera entrevista de forma conjunta. En ella, el científico se convirtió en el auténtico protagonista y le mando un mensaje a los habitantes de Pamplona haciendo alarde de su pasión por la tierra.

En su paso por el programa de Jorge Javier Vázquez, Maite Galdeano reconocía que había cambiado de actitud al estar con él e insistía en que ya no buscaba a un hombre que tuviera dinero. “Él está de vacaciones, ha venido aquí de año sabático. Nos vamos a ir a París a su mansión. Me he vuelto loca con él. Me gusta aprender de un científico. Las cosas han cambiado y me toca aprender de esta gran persona que está a mi lado. Me voy a París y luego a la India, a recorrer el mundo con él”, explicaba.

De la misma forma, Maite Galdeano también desvelaba que su nueva pareja había causado sensación dentro su familia y que sus hijos se llevaban con él a las mil maravillas. «Es un regalo del cielo. No me importan los números«, cuenta la madre de Sofía Suescun. A pesar de que el bache de salud ha impedido que la pareja siga sus planes, lo cierto es que la pareja contaba los días para viajar a París para que la de Pamplona pudiera conocer a los hijos del científico, con los que mantiene una relación muy estrecha a pesar de no entenderse con el idioma. Tan buena es su sintonía que en su entrevista en el programa de Telecinco no dudó en mandarles un beso puesto que confirmó que no se estaban perdiendo la entrevista. Por su parte, Jorge Javier Vázquez, que no daba crédito a lo que estaba viendo, confesaba que veía mejor que nunca a su amiga y se mostraba feliz por ver lo enamorada (y cambiada) que estaba.