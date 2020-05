Termina ‘Supervivientes‘ y tras su final llega un nuevo reality en el que habrá un novedoso tándem televisivo. Mientras Jorge Javier Vázquez estará al frente de las galas de ‘La casa fuerte’, Sonsoles Ónega dirigirá los debates del programa desde plató. Una fórmula con la que muchos espectadores están encantados, pues la presentadora de ‘Ya es mediodía’ aporta frescura a este programa formado por parejas que vivirán confinadas en una villa. Aunque todavía hay muchos detalles que son desconocidos para la audiencia, poco a poco se van desvelando algunos entresijos. De hecho, este jueves el catalán hizo la presentación oficial de su compañera, a quien dio la bienvenida en plató. «Deberíamos haberle preguntado a Fernando Simón si podemos darnos un abrazo», dijo la periodista. Poco después confesaron la identidad de la primera pareja que formará parte del concurso. Esta no es otra que Maite Galdeano y su hijo, Cristian Suescun, quienes han participado en algunos espacios por separado, pero nunca juntos.

Una bomba de relojería para muchos usuarios de redes sociales, pero que promete dar mucho que hablar. A pesar de que la relación madre e hijo ha pasado tanto por buenos como malos momentos, ahora parece encontrarse en un punto positivo. Ambos estaban en directo con Jorge Javier y Sonsoles y no dejaron de bromear tras confirmarse que han aceptado la propuesta de Mediaset. «Christian, te habrás animado por tu éxito en ‘Supervivientes’…Maite, te agradezco muchísimo que aceptaras estar en el programa, porque sé que estás ocupadísima», espetó el también presentador de ‘Sálvame’. Palabras a las que Maite respondió con mucho humor: «Sí, sí, me faltan horas en el día, no tengo tiempo para nada. Para la gente será un shock verme con Cristian, porque está acostumbrada a verme siempre con Sofía». Y es que Maite participó con su hija en ‘Gran Hermano 16’, edición en la que Sofía, por cierto, resultó vencedora.

De momento, se desconocen los nombres del resto de concursantes, por lo que quién sabe si Maite podrá encontrar allí el amor. Una puerta que ella dice tener abierta: «No estaría mal enamorarse. Ahora mismo estoy muy encerrada en mí misma». Entonces, reveló el tiempo que ha pasado desde su última relación íntima, una confesión que dio entre carcajadas: «Sí. Hace cinco años que no hago el amor, con este pelo tan divino y esta cara tan preciosa». Producto de la felicidad que sentían, Maite cantó su mítico tema ‘La papela o el camión’ e incluso se arrancó a bailar flamenco para celebrar que Sonsoles Ónega estuviera en plato, un baile que le pidió el propio Jorge Javier Vázquez.

Si bien Maite ha copado muchas horas de televisión y ha concedido multitud de entrevistas, su hijo Cristian ha querido mantener un perfil más bajo. Sin embargo, se animó a concursar en ‘Supervivientes 2020’ siendo el cuarto expulsado, lo que nos permitió conocerle más a fondo. Ahora y habiendo aceptado ser participante de este reality, Maite y su primogénito se colarán en millones de hogares en una experiencia única para ellos. Tanto es así que será la primera vez que convivan 24 horas al día, ya que cuando Maite y el padre de sus hijos se divorciaron cuando sus hijos eran pequeños, etapa en la que Cristian decidió vivir con su progenitor. Por esta razón, este será el momento perfecto para que ambos granjeen una relación más profunda entre madre e hijo y además acerquen posturas después de que hace algún tiempo Maite dijera que no le gustaba el ritmo de vida que llevaba su hijo.

‘La casa fuerte’, empañada por la polémica

El programa se ha visto empañado por la polémica antes de su comienzo. ¿El motivo? No es otro que el presentador, pues Sonsoles Ónega no solo conducirá los debates de los domingos de ‘La casa fuerte’, sino que además es la elegida por la cadena para presentar el último debate de ‘Supervivientes’. Un giro que pocos entienden a estas alturas, ya que toda la edición ha sido presentada por Jordi González. Tras hacerse público este cambio Jordi abandonó las redes sociales sin dar ninguna explicación, por lo que hay quien considera que podía deberse a un monumental enfado por parte del catalán.

¿En qué consiste el programa?

Estas parejas de rostros conocidos vivirán en su habitación, pero tendrán pruebas diarias cuyo único objetivo será el de conseguir dinero que después guardaran en su caja fuerte. Una caja muy ansiada que tratarán de conseguir el resto de parejas que estén acampadas en el jardín y cuya misión será la de asaltar a las parejas rivales.