Lydia Lozano ha vivido una de sus tardes más amargas en ‘Sálvame‘. El espacio ha arrancado su emisión destapando las quejas de la colaboradora ante la participación de Rocío Carrasco en el ‘Sálvame Mediafest’. En una conversación con algunos compañeros espetaba: «¿Qué cojones pinta esta aquí?». Duras palabras que, al parecer, no son las únicas que ha soltado en petit comité. Adela González ha dejado caer que existen unos audios que recogen sus quejas sobre la intervención de la hija de Rocío Jurado en el especial. Nerviosa, ha amenazado desde el arranque del programa con irse si estos salían a la luz: «La conversación entre Alberto, tú y yo es privada». La tensión ha ido a más cuando Carrasco se ha sentado en plató y ha tenido un cara a cara con ella. Ambas han intercambiado opiniones, pero la posibilidad de que se emitieran las grabaciones ha hecho que perdiera los nervios. Así, ha abandonado el plató rota en llanto y con un grito desesperado: «¡Despedidme!».

El encuentro con Rocío Carrasco ha comenzado con un intento de tranquilizarla. Minutos antes la había visto inquieta. «Después del lote de llorar que te has dado…. De verdad, no me gusta que la gente lo pase mal por mi culpa. Que no comprendas ciertas cosas… no me gusta que te sientas mal. He estado hablando con dirección y me voy a casa. Prefiero que tú cantes tranquila y sin ningún tipo de presión… ¡Que no! ¿Qué me iba a ir a casa?», le ha dicho.

Lydia Lozano, a Rocío Carrasco: «Siempre nos hemos portado educadamente»

«¿Crees que me afecta? Lo que dije estuvo fatal, sí lo reconozco. Pero yo ni mando ni soy la productora. Pero lo has dejado muy claro… Perteneces a la productora. Ahora ya sé que al trabajar en una productora te debo considerar una compañera. A lo mejor yo soy cortita… pero lo he entendido porque tú lo has explicado. Pues bienvenida al club», ha respondido Lozano. Carrasco tomaba de nuevo la palabra, en son de paz: «No tengo ningún tipo de problema contigo. Dijiste algo que no deberíamos haber dicho. Aún teniendo el problema que tuvimos yo siempre te he tratado con respeto, con cariño y nunca he tenido ningún tipo de problemas». Lozano se justificaba: «Yo me posicioné al lado del ser, como dices tú… De eso no quiero hablar. A pesar de las circunstancias, siempre nos hemos portado educadamente y sin ningún problema».

«Te lo voy a decir sin ningún tipo de acritud porque quiero que esta noche sea de fiesta. Dices nos hemos tratado con respeto y con educación. Pero yo no hablo de ti en esos términos. No sé si es educación y cordialidad o se puede denominar falsedad. Y te prometo que no tengo ningún problema contigo», ha apuntado Rocío Carrasco. Aunque Lydia Lozano llevaba gafas de sol, su rostro ha mostrado claramente que estaba a punto de llorar. Así, se la levantado de su sillón y ha abandonado el plató. «¡Hasta aquí he llegado! Después de eso… mi educación ha sido impecable. No voy a entrar ahora y no lo voy a remover», decía.

Rota en llano, ha hecho caso omiso al consejo de sus compañeros para regresar a su asiento: «¡Me voy a mi casa! ¿Te crees que me apetece esto esta noche? ¡Despedidme! Es que no me lo merezco». Rocío Carrasco lamentaba lo sucedido, pero se ha mostrado convencida de que las aguas volverán a su cauce: «Lydia o que tiene que hacer es relajarse y disfrutar».