Isabel Pantoja ha reaparecido. La tonadillera se ha convertido en “la madrina” de la nueva temporada de ‘El Hormiguero’ al ser la primera invitada en una nueva etapa para el programa de las noches de Antena 3. Una ocasión de lo más especial no solo para el espacio televisivo dirigido por Pablo Motos, sino también para la intérprete de ‘Marinero de luces’, que había permanecido en un segundo plano dentro de la pequeña pantalla hasta ahora.

Ataviada con un total look en color negro con ligeras transparencias en la parte superior y altísimos tacones, Isabel Pantoja ha entrado al plató de ‘El Hormiguero’. Lo ha hecho en una sonada ovación por parte del público que la cantante ha agradecido enormemente antes de fundirse en un caluroso abrazo con el presentador. Una muestra de cariño en la que la madre de Kiko Rivera se ha mostrado muy emocionada, sobre todo teniendo en cuenta que había pasado mucho tiempo desde que pisaba por última vez las instalaciones de la cadena de El Pardo.

Una vez ha tomado asiento, lo primero que ha hecho la artista ha sido agradecer a todos los asistentes y a los espectadores por el apoyo recibido. Y es que, es por ellos por quienes ha dado el paso al frente de continuar su trayectoria profesional y de celebrar 50 años frente a los micrófonos: “Por mis fans, por la gente que me quiere que es mucha, aunque parezca que no, y lo he hecho por mi madre”, comenzaba explicando, para después entrar en detalles sobre la importancia que ha tenido en su vida su progenitora. Es por ello que, una gran parte de la entrevista, ha estado dedicada a la inquebrantable labor que la también conocida como doña Ana ha llevado a cabo en vida por el bien de Isabel y de sus hermanos, Bernardo y Agustín.

Isabel Pantoja se derrumba al recordar los últimos meses

No obstante, y aunque la mayor parte de su entrevista ha ido enfocada al ámbito laboral, Isabel ha hecho referencia, de manera ligera, a algunos puntos de su vida privada: “Es un honor tan grande (estar en ‘El Hormiguero’) que no sé cómo explicarlo. Me siento como en casa”, ha señalado, para después aclarar que permanece en Cantora una gran parte del tiempo porque así lo desea, no por obligación: “Estoy en mi casa, pero no porque nadie me prohiba salir”, ha aclarado. Unas palabras con las que deja entrever que está plenamente feliz en compañía de Agustín.

Tanto es así, que cuando el maestro de ceremonias le ha preguntado si ve su programa a diario, Pantoja ha confesado que sí, y que lo hace junto a su hermano de costumbre. Esto demuestra que, pese a las circunstancias, la relación entre la tonadillera y Agustín se ha consolidado aún más si cabe, siendo éste una pieza clave en su rutina habitual. Sin embargo, ha habido ciertos momentos en los que la cantante no ha podido evitar derrumbarse e incluso tener que hacer uso de un pañuelo para secar sus lágrimas. Y es que, aunque no ha aclarado qué pensamientos estaban rondando por su cabeza en esa situación, todo ha indicado que la sevillana ha atravesado circunstancias familiares complejas que ahora recuerda con cierta pena.