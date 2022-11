“Muchísimas gracias a todos”. Con estas palabras ha comenzado el breve discurso de Lucía Dominguín tras conocer que había sido expulsada de ‘Pesadilla en el paraíso‘. La hermana de de Miguel Bosé ha agradecido el cariño recibido por sus compañeros al enterarse de su marcha. De inmediato tuvo un gesto muy bonito: le entregó su sombrero a Víctor Janeiro “para que se lo de a nuestro capataz Antonio”. El diestro, que ha sido su compañero de fatigas en el concurso, no podía ocultar su disgusto. Se le va una de sus grandes amigas y aliadas: «La verdad es que me quedo huérfano», decía. «Seguiremos luchando y con los compañeros. La voy a echar mucho de menos. Éramos los primeros que nos levantábamos, he tratado mucho con ella».

Lucía, la novena expulsada de la edición, se ha despedido de Víctor de manera muy cariñosa. Ambos se han fundido en un fuerte abrazo. “He adquirido un hermano”, confesaba. Pero el hermano de Jesulín no es el único que ha lamentado la marcha de Lucía. Ptros compañeros que han mostrado su tristeza con la marcha de Lucía. Entre ellas, Steisy, que no podía parar de llorar. Dominguín le ha pedido “que no llore”, ya que regresa a casa muy satisfecha tras estos meses en el reality de Telecinco. La artista ha hecho otro obsequio a Daniela: «Este pañuelo de mi madre para ti. ¡No te lo pongas de top!», le ha pedido.

Tras la expulsión de Lucía Dominguín, Dani García sigue adelante. El ex concursante de ‘La isla de las tentaciones’ ha retomado su relación sentimental con Bea Retamal y está viviendo una semana complicada con Patricia Steisy. A lo largo del programa se ha tratado las últimas situaciones protagonizadas por los participantes, entre las que destacan el regreso de Marina Ruiz al reality durante 24 horas y sus declaraciones en plató sobre su relación con Omar Sánchez; la complicidad entre Bea y Dani, que siguen entregados en su reconciliación y han desatado todo tipo de críticas; la bronca entre Bea, Omar e Israel sobre los trabajos de la granja (que ha provocado que el capataz intervenga); la iniciativa de Manu para tratar de ganarse a Danna; el afán de Steisy de enfrentarse a Bea en una nominación; o el acercamiento entre Daniela e Iván.

Durante su paso por el concurso, Lucía Dominguín se ha convertido en una persona de referencia para muchos de sus compañeros, con los que ha compartido confidencias. Con otros, en cambio, le ha resultado imposible entrar en confrontación. Es el caso de Marco y Juan, a los que se enfrentaba hace unas semanas por la gestión de la cocina.

Los desencuentros entre ellos surgieron cuando Lucía se negaba a encargarse de la cocina después de que Marco, como capataz, le encargara volver a hacerse cargo de ella: «Yo me había pasado una semana o más en cocina. Cuando entra Marco se decide que hay un impás de un día en cocina que me encargan el huerto, me pego una matada, y al día siguiente me tocaba cocina de nuevo. Qué casualidad. Me negué», alegó.