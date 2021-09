La exconcursante de ‘GH 14’ ha compartido varios vídeos del periodista y su madre en los que aparecen criticando su físico: «Elefanta».

La actitud de Miguel Frigenti dentro de ‘Secret Story’, así como sus continuas discusiones con el resto de concursantes, ha provocado que el periodista esté en el punto de mira. Tras su acalorado enfrentamiento con Isabel Rábago, el colaborador de ‘Sálvame’ ha recibido una oleada de críticas que ha provocado que los fantasmas del pasado vuelvan a aparecer. En concreto, Lorena Edo, exconcursante de ‘Gran Hermano 14’, ha hecho uso de sus redes sociales para compartir unos vídeos en los que muestra la faceta más oculta del tertuliano.

«En 2013, cumplí mi sueño de entrar en ‘Gran Hermano’. Al salir, me hablaron de una madre y un hijo que comentaba en reality», comenzaba a explicar Lorena Edo haciendo referencia a Miguel Frigenti y su madre. La exconcursante insistía en que el colaborador de ‘Sálvame’ y su progenitora se dedicaban a hablar de ella y «hacían twittcams con una inquina y crueldad innecesaria».Dando un paso más allá, Lorena Edo compartía algunos de los vídeos en cuestión y en estos se puede ver al periodista y a su madre justificar sus insultos hacia la exconcursante. «Hablo de ti porque has entrado en un concurso que a mí me apasiona. Vivo en un país en el que cada uno puede decir lo que siente y lo que quiere. Si yo digo que tú estás sobrada de kilos, según la RAE, no es nada denunciable porque no estoy mintiendo. Eres gorda, Lorena, resentida y muy mala persona«, se escucha decir a la progenitora del colaborador de ‘Sálvame’.

«No te veo haciéndote fotos en una discoteca. Yo, si fuera empresario y llevase un zoo, te pondría a hacerte fotos. En un zoo sí, pero en una discoteca, no«, expresa Frigenti. «Una persona tiene derecho a decir que no tendría nada con una gorda porque no le gustan. Te hemos visto que te has metido en el jacuzzi y el nivel del agua se ha salido por fuera, desde entonces la madera no se ha recuperado. Elefanta«, continúa criticando la madre del periodista.

Para explicar su decisión de desempolvar estos vídeos de Miguel Frigenti, Lorena Edo ha hecho hincapié en que veía injusto que una persona que «infunde odio» tuviera lugar en un medio público que era tan seguido. De la misma forma, también ha admitido que es consciente de que las personas tienen derecho a cambiar pero «él no ha mostrado jamás arrepentimiento ni me ha pedido disculpas». La exgranhermana también ha revelado que en su momento denunció los hechos llegando a ganar el juicio.

«Al ver sus últimas manifestaciones públicas donde dice que ha sufrido acoso y bullying, tengo el compromiso de hacer esto público. Sabéis que tengo mucho sentido del humor, pero hay un límite y esto tiene dos nombres: gordofobia y odio«, sentenciaba antes de hacer públicos los vídeos en cuestión.

La acalorada discusión entre Miguel Frigenti e Isabel Rábago

La convivencia ha comenzado a causar sus estragos en ‘Secret Story’ y durante la gala del pasado jueves se dejaba patente la tensión entre algunos de los concursantes. En concreto, Miguel Frigenti e Isabel Rábago protagonizaban una acalorada discusión después de que el colaborador de ‘Sálvame’ acusara a la periodista de ser la culpable de su marcha de ‘Ya es mediodía’.

La colaboradora de ‘Viva la vida’ lanzaba una petición a la productora del programa de Sonsoles Ónega para que aclarara que no influyó en su despido y, ni corta ni perezosa, daba un paso más allá: «Tuve que aguantar que este señor dijera que se sentía maltratado«. Sin embargo, Miguel Frigenti estallaba: «La productora no estaba en esas reuniones, estábamos cuatro personas en un curato. ¡Tú me gritabas y me atacabas! ¡Has sido más mala conmigo que la quina!».

No obstante, la periodista dejaba claro que no quería entrar al trapo y dejaba claro que no iba a permitir que se le acusara de hacer el vacío a varios concursantes dentro de la casa. «Aquí ni Dios es falso porque lo que se dice, se dice a la cara. En esta casa nadie está aislando a nadie, nadie va a llorar y menos una señora mayor como es Lucía», sentenciaba.