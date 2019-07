Loles León revela la bronca que ella y Madonna protagonizaron

‘Ven a cenar conmigo’ no es un programa culinario, al menos en su versión ‘Gourmet’, la dedicada a los famosos. Aunque la excusa para juntar a cuatro VIP al azar es la de que uno cocine y el rostro opine sobre su talento en los fogones, al final lo verdaderamente interesante es lo que terminan contando entre bocado y bocado.

Este martes, la protagonista ha sido la actriz Loles León, que ha aprovechado la visita a su casa de Rosa Benito, Belinda Washinton e Irma Soriano para desvelar una curiosísima anécdota que tiene como protagonista a una de las cantantes más famosas del mundo, Madonna.

Según desveló, tras ver una fotografía de la artista que le había enseñado Belinda, ambas coincidieron en una fiesta organizada por Pedro Almodóvar a la que Madonna acudió aprovechando que estaba en España para dar un concierto. En cierto momento, el director manchego le pidió a Loles que cantara una canción, a lo que ella accedió encantada.

«Mientras yo cantaba, ella se puso a hablar con la persona que tenía detrás», contó que sucedió. Un gesto un tanto maleducado que la enfadó hasta el punto de que le espetó a la cantante su actitud. «Eh, you, eh Madonna. Look at me because I am here working. Si you no look at me…», asegura que le dijo mientras le hacía el gesto de sacar un cuchillo y pasárselo por el cuello.



Entonces, según ella, Madonna le dijo que «todas las españolas tenéis la navaja en la liga», a lo que Loles le contestó que «sí. Cuando se comportan tan maleducadas como tú, sí. Pedí que se lo tradujeran, y ya no se movió», terminó de contar, dejando a sus invitadas con la boca abierta.