La tercera edición de ‘La isla de las tentaciones’ está a punto de acabar. Lola, quien ha roto su relación con Diego, confiesa cuál es su gran miedo

Esta semana veremos la gran final de la tercera edición de ‘La isla de las tentaciones’. Si este lunes hemos disfrutado del último debate, todavía hay doblete del programa. El miércoles se emite la hoguera final donde las cuatro parejas que quedan en República Dominicana tendrán que tomar la decisión más complicada de su vida, mientras que el jueves veremos el reencuentro seis meses después. En este programa, sabremos cómo es la vida actual de los participantes y en qué punto están las relaciones actuales. Para todo eso, todavía hay que esperar un par de días. Mientras tanto, Lola ha revelado cuál es su gran miedo antes de enfrentarse a Diego en la hoguera final.

Lola termina rota en la última hoguera con las chicas

Hemos podido ver el final de la última hoguera de las chicas y para Lola no ha terminado como ella esperaba. «Yo aquí cada día es diferente para mí. Llega un momento en que quiero que pase todo, que no me afecte nada y hacer lo que me dé la gana. Si yo he hecho lo que he hecho es por algo, no por nada», explicaba Lola antes de ver las nuevas imágenes de Diego, el que fuera su pareja, sin imaginarse lo que estaba por venir.

Y es que los chicos decidieron vetar a Lola para que no viese imágenes de Diego, algo que le ha pillado por sorpresa cuando Sandra Barneda le ha dado la noticia. «No sé por qué lo ha decidido así porque yo por mi parte no quería vetarle porque ya más qué podía ver. No sé por qué me ha vetado. Mientras sea por descarte… Igual le ha pasado igual que a nosotras cuando hemos decidido que fuera él», explicaba Lola, muy nerviosa por lo ocurrido.

La concursante no está del todo preparada para la gran hoguera final

Lola es consciente de que pronto tendrá que volver a verse las caras con Diego, algo a lo que asegura que todavía no está preparada y ha revelado su gran miedo: «No sé si voy a tener el coraje de saber defenderme bien porque Diego tiene esa personalidad tan fuerte que a veces sí que me siento pequeña y no quiero. Quiero saber expresarme bien y que él me entienda una mínima parte», reflexionaba.

Hay que recordar que Lola y Diego ya se vieron las caras en una hoguera de confrontación, donde ambos decidieron seguir viviendo la aventura con la única intención de salir reforzados como pareja. Lola, rota en llanto, intentaba justificarse por todos los medios de su relación con Carlos por aquel entonces: «Lo que has visto es un descontrol de mi cabeza. Tenía las hormonas alteradas y casi sin pensar en nadie. Caí en el error de hacerlo sin pensar en nadie. Yo te veía bien con Carla, cómo la agarrabas, cómo la besabas, y quizás me confundí por eso». Algo que ahora se ve muy lejano tras los últimos acontecimientos que hemos visto en la isla. Y es que parece ser que la relación entre Lola y Carlos en la isla va viento en popa.

¿Y qué piensa Diego de todo esto?

Diego también ha sido vetado por parte de las chicas, por lo que él también se quedó sin imágenes de Lola. Por su parte, él parece estar mucho más tranquilo que su novia Lola y ya está pensando en la hoguera final, aunque de una manera muy diferente a la de ella. «Tengo muchas ganas de esa hoguera final. Hay muchas cosas que aclarar. Me tiene que ver cara a cara y explicarlo todo. Es un combate que voy a ganar«, le dijo a Sandra Barneda el día que vivimos la última hoguera de los chicos.