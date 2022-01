La cuarta edición de ‘La isla de las tentaciones’ ha llegado a su fin con la última hoguera final de Tania y Alejandro, que se han visto las caras tras un tiempo separados. Para Alejandro no ha sido fácil ver a su pareja mantener un acercamiento con Stiven. Por su parte, a ella le ha sentado mal algunos de los comentarios que su pareja ha hecho sobre ella, sobre su relación e incluso sobre aspectos más íntimos de los dos juntos. La pareja no ha podido superar la prueba de ‘La isla de las tentaciones’ y han roto. «Espero que no haya tenido la cita 24 horas con Stiven porque el juego ya se ha pasado de rosca. Le he dado muchas señales. A mí con esa cita me faltaría el respeto», decía Alejandro antes de comenzar la hoguera final.

Alejandro y Tania se han reencontrado en un ambiente tenso

El reencuentro entre Alejandro y Tania ha sido bastante frío e incluso él le ha mentido asegurando que se la había ido de las manos su cita 24 horas: «¿Qué sientes al perderme?», le espetaba a él. «¿Al perderte? Por qué crees que te pierdo? ¿Lo que te preocupa es lo que pueda sentir por él? Pues estás equivocado porque esto no se trata de lo que pueda sentir por él. Se trata de ti. Cuando yo entré aquí dije que te entendería que fueras torpe soltando comentarios sobre chicas, pero es que has soltado comentarios sobre mí, sobre nuestras intimidades y sobre nosotros», le ha respondido ella. «Te has pasado toda la experiencia pensando que otro hombre te podía quitar a tu mujer, pero no te has dado cuenta de que eras tú el que te estabas cargando nuestra relación», añadía.

Alejandro ha querido saber si era bisexual después de su relación con Zoe: «No. A mí las chicas no me gustan pero si en algún momento de mi vida me apetece, pues lo haré». «¿Qué Tania eres tú?», le preguntaba él. Sea como fuera, ambos se han pasado la mayor parte de la hoguera final discutiendo y sin llegar a un entendimiento.

«Vengo muy nerviosa y al entrar me he notado fría. Yo entré aquí con un propósito que era que viera que la mujer que tenía a su lado lo iba a respetar. Pensé que no iba a conectar con nadie pero soy tan real que sí que he conectado con alguien. Pero aquí me he dado cuenta de que lo que yo siento por Alejandro va más allá de un feeling por otra persona. Yo en todo momento lo he elegido a él», seguía diciendo ella. Tras ver las imágenes de Tania y Stiven, Alejandro ha estallado: «A la vista está que me ha faltado el respeto». «Tú has sentido besar a ese chico. No estás enamorada de mí ni eres la mujer de mi vida. Punto», continuaba diciendo.

A Tania le han dolido mucho las palabras de su pareja

Después ha sido el turno de ver las imágenes de Alejandro, con comentarios que no han sentado nada bien a Tania: «¿Ese es el Álex de siempre? ¿Insultándome? ¿Qué habla así de mí? ¿Ese es mi Álex? A mí no me vale que estés cabreado. Coges, respiras, cuentas hasta 10 y hablas. Aquí acabas de dejar todo claro. Ese es tu problema. Que no confías en mí, tú te adelantas. Tú sabes lo que escuché yo en la primera hoguera? Mira que puta cría, que puta cría. Me di cuenta de que con que persona estaba que hablaba así de mí», ha dicho. «Desde la primera hoguera, algo en mí se rompió Alejandro. Lo que se ha roto en mí es que yo confiaba en ti ciegamente.«, ha continuado diciendo.

Tania se ha querido sincerar: «Yo cuando vine aquí tenía muy claro que quería pasar el resto de mi vida contigo. Muy claro. Y sabía que aunque yo llegara aquí y pudiera sentirme atraída por un chico, sabía que eso no iba a ser suficiente porque lo que yo he sentido por ti, no lo he sentido en mi vida. Pero ese amor es tan puro, pero para mí el respeto es muy fundamental. Y yo me he dado cuenta de que no me lo tienes y lo peor es que crees que yo no me lo tengo. Y si piensas así de mí, es que no me conoces. La verdad es que me encantaría decirte lo olvido todo y te perdono, pero eso ya ha pasado», cuenta.

La pareja se ha marchado por separado

Sandra Barneda ha hecho la gran pregunta. Alejandro ha respondido: «Yo sinceramente, mi corazón es de ella y de nadie más. A mí me gustaría irme con ella». Sin embargo, Tania tenía otros planes: «Yo tengo que ser sincera conmigo misma. Yo necesito irme sola. Que me vaya contigo o me vaya sola no cambia absolutamente nada. Hablaremos fuera». Esta decisión de Tania ha roto a Alejandro que, con un llanto desconsolado, le podía por favor otra oportunidad. Sin embargo, esta no ha llegado.