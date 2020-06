A sus 53 años, Leticia Sabater cuenta con una dilata trayectoria en el mundo del espectáculo y la televisión. Ahora tiene un último reto, convertirse en concursante del nuevo reality de Telecinco, ‘La casa fuerte’. Una noticia que ella misma ha compartido a través de sus redes sociales: «Para todos mis fans y seguidores, Ey chicos y chicas por fin se ha confirmado la noticia, estaba loca por decíroslo pero no podía todavíaa! Sí, entro en La casa fuerte! Dispuesta a darlo todo como siempre, y que paséis muy buenos ratos, divertidos, sorprendentes, e inesperados».

Un nuevo proyecto que afronta con ilusión después de un tiempo de estricta cuarentena: «Más en estos momentos donde todos lo hemos pasado muy mal con el confinamiento. Y luchando por que este reality nos lleve a la normalidad y a volver a ser nosotros mismos. Os quiero mucho gracias por seguirme siempre en los buenos y malos momentos y deseando que os divirtáis y lo paséis muy muy bien que es lo que toca en este momento más que nunca, os quiero mucho a todos mis fans y seguidores», señalaba.

No es la primera ocasión en la que la vemos lidiar en un reality de televisión, ya participó en ‘Supervivientes’ y ‘Acorralados’. Se trata de la undécima concursante confirmada por la cadena. La polifacética artista, creadora de inolvidables ‘hits’ como la ‘Salchipapa’ o ‘Toma pepinazo’, tendrá que convivir en una villa con otras parejas de famosos, por el momento, los confirmados son los siguientes: Maite Galdeano, Cristian Suescun, Jaime Ferre, Cristina Gilabert, Fani, Christofer, María Jesús Ruiz, Juani Garzón, José Labrador y Macarena Millán. Los participantes se someterán a diversas pruebas para conseguir dinero y guardarlo en la caja fuerte de su habitación. Un nuevo formato que estará presentado por Jorge Javier Vázquez y Sonsóles Ónega y que dará el pistoletazo de salida este mismo jueves, 11 de junio.

Leticia Sabater seguro que se convertirá en una de las grandes protagonistas de ‘La casa fuerte’. Además, acaba de presentar su último tema, ‘Vete pal carajo tra tra’, que se convirtió en trendig topic en el día de su estreno. Una canción que combina sonidos urbanos con ritmos pop y flamenco y en el que ha hecho un guiño a Rosalía.

Afectada por la crisis

Un nuevo reto después de que el pasado mes de abril confesara que su economía no atravesaba un buen momento durante una entrevista en ‘Sábado Deluxe’. «Cuando empezó el confinamiento fue horroroso. Tenía cerrados bolos para todos los fines de semana», dijo.

«No tengo ahorros, en este país no hay manera de ahorrar. Yo soy autónoma. He ganado una pasta, pero he metido toda la pasta en la casa», afirmaba sincera. Explicaba que había decidido bajar el precio de la venta de su chalet a 850.000 euros. Se trata de una casa ubicada en una exclusiva urbanización perteneciente al término municipal de Villanueva de la Cañada, Madrid.