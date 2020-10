Lester de ‘La isla de las tentaciones’ ha comenzado una relación sentimental con Patricia, tentadora del mismo reality de Telecinco.

Las hogueras de ‘La isla de las tentaciones‘ cada vez son más tensas. Así lo demuestra que el número de espectadores crezca como la espuma cada semana y es que son muchos los que permanecen pendientes del reality. Eso sí, la audiencia es consciente de que no es en directo, sino que los participantes llevan semanas fuera del programa, por lo que hay rupturas que no se han emitido, pero que ya se han producido, o simplemente parejas que han comenzado una historia juntos. La última en caer en la tentación dentro de la isla ha sido Marta Peñate, quien se ha besado con Dani y ha sido infiel a Lester. Pero, ¿qué opinará el canario al respecto?, ¿qué decisión tomará respecto a su futuro? La respuesta la tiene una imagen que bucea por las redes sociales. Atención…aquí va el spoiler.

En ella aparece él junto a Patricia, una tentadora con la que todavía no se ha besado. La pareja está en el AVE, donde van juntos, en compañía de una mascarilla y pendientes de su teléfono. No obstante, esta fotografía tomada por un pasajero no es la única pista que les acerca fuera de ‘La isla de las tentaciones’, pues ya son muchos los que aseguran que han visto a la pareja en la playa junto al otro, lo que deja claro que Marta y Lester han roto su relación tras 11 años juntos. Los canarios no se han perdonado y después de una década han puesto punto y final a su amor, tanto es así que han tomado caminos por separado e incluso rehecho su vida.

Hasta ahora lo que sí se ha emitido es que Lester ha invitado a Patricia a dormir con él y ha llegado a confesarle sus sentimientos. «Si tuviera algo con alguien, sería contigo», ha comentado el canario. Lester se siente atraído por la guapísima rubia, hecho más que evidente en todas y cada una de las escenas en las que ambos coinciden. Este miércoles la joven fue preguntada en sus redes sociales acerca de si ha sucedido algo con Lester y Patricia ha preferido apostar por el misterio: «Lo veréis en el programa». Unas palabras que tan solo han avivado los rumores sobre su relación con el canario.

Las misteriosas palabras de Patricia, novia actual de Lester

Patricia por su parte publicó hace tan solo unos días, fecha en la que supuestamente se grabó el programa final de ‘La isla de las tentaciones‘, una imagen en la que revelaba el verdadero regalo que le había dejado el programa. «Si me lo preguntan ahora volvería a repetir esta experiencia. Me llevo a una amiga, una confidente, compañera de aventuras, de risas, de llantos, de nervios. Gracias a esta maravillosa experiencia (…) Ha sido intenso, increíble y emocionante. Solo puedo decir que esta experiencia me la llevo en el corazón», ha dicho en referencia al reality y a su amiga, Sandra Pica, la joven que ha conquistado a Tom Bruse.