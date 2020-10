«No sé si eso es una venganza o de verdad le quiere y está viendo en él lo que no ve en mí», ha expresado el joven.

Ha sido una noche de hogueras de lo más sonada. Después de que Melyssa Pinto acabara destrozada tras ver a Tom Brusse, le ha llegado el turno a los chicos y el que peor parado ha salido ha sido Lester. El canario ha visto las imágenes de su chica, Marta Peñate, besándose con Dani. A pesar de que se mostró dolido, fue horas más tardes cuando el joven se rompió del todo.

«Me he dado cuenta de que no era feliz», decía la concursante de ‘Gran Hermano’ en las imágenes que le han mostrado a Lester. Este por su parte, ha asegurado que se siente muy conectado a su chica puesto que ambos piensan igual: «No sé que va a ser de mí ni de ella. No la veo bien del todo, porque la conozco. Se está dando cuenta del tipo de relación que tenemos. Me siento mal. Aquí estamos viendo la realidad de nuestra relación. Ni yo la estaba haciendo feliz ni ella a mí».

Tras esto, lo peor estaba por llegar. Marta Peñate se ha dejado llevar y ha dado rienda suelta a su pasión con Dani. Aunque solo han sido besos, caricias y mimos, ambos acabaron en la cama de lo más acaramelados. Tras ver estas imágenes, Lester no podía evitar derrumbarse. «Parece que tiene más cojones que yo. Las cosas que he hecho yo las he hecho bajo juegos. Esta escena que acabo de ver es diferente. No me lo esperaba para nada. Me siento como una mierda. Estoy viendo a mi novia de once años besarse con otro chico. Estoy mal, me duele, la quiero. Me acaba de reventar«, decía con los ojos vidriosos.

Sin embargo, después de reposar toda la información, Lester amaneció derrumbado y no pudo evitar desahogarse con Tom Brusse. Entre lágrimas, el canario aseguraba que estaba hundido y hacía hincapié en que no entendía la actitud de su chica. Además, siente que su relación se está marchitando y se siente dolido si pierde a su novia. «Me preocupa perderla. Todo este tiempo que llevamos juntos me hace pensar que hemos perdido el tiempo. Y también, mi tiempo porque el tiempo es oro», sentenciaba.

Lester no ha pasado la línea

Por otro lado, Lester insistía en cómo se podía sentir Marta después de ver sus imágenes durmiendo con Patricia, algo que considera que estaba dentro de la línea y que cuidó su actitud al máximo para respetar a la de ‘Gran Hermano’. «Y yo me sentía culpable por dormir con Patri. Si hubiera querido también podría haber hecho todo eso. No lo hice por respeto porque la quiero y no sé si eso es una venganza o de verdad le quiere y está viendo en él lo que no ve en mí. Si es así, next. Eso sí es infidelidad, no lo que he hecho yo», expresaba.

Marta, sin remordimientos

Por otro lado, Marta Peñate agradecía las imágenes que había visto de su chico puesto que gracias a eso había abierto los ojos. «Está suelto, a lo mejor yo también. Que le pueda gustar y esté un poco calentorro, pues sí. Lo que pasa es que como no se come un colín, no puede quitarse la calentura. Está en ese momento de sacar lo mejor de él, de ser la bomba, tu príncipe azul. Después saldrá el sapo», decía la de ‘Gran Hermano’ tras ver un vídeo de Lester y Patricia durmiendo juntos.

«Todavía no ha hecho nada, pero cuando me vea, va a correr. Lo peor de todo es que veo imágenes suyas y cada vez siento menos. Cuando lo vuelva a ver, le voy a dar un beso por pena. No voy a tener remordimientos. No me voy a volver a levantar llorando o apenada. Apenada sí porque le pidió un beso y no se lo dieron. Me siento bien porque con lo que he visto me demuestra qué tipo de persona es», sentenciaba la joven periodista.