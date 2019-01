3 “No estaba dando el 100% de lo que podía dar”, desvela

Como no podía ser de otra manera, el presentador se ha interesado por saber qué piensa Laura Matamoros de la entrevista de su hermano Diego en ‘Sábado Deluxe’. La joven no está muy contenta, aunque ha confesado que no vio el programa. Eso sí, no ha podido evitar ver algunos trozos.

Su respuesta es clara y contundente, y hace ver la nula relación que hay entre ellos. “Él tiene su opinión sobre mi relación igual que yo tengo la mía”, empieza diciendo en el plató de ‘GH Dúo’. “La opinión sobre él, me la guardo. No me hace gracia que se siente en el Deluxe para hablar sobre mí. De la entrevista solo vi algunos trozos”.