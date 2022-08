Lara Álvarez deseaba comenzar proyectos nuevos en televisión. Estaba cansada de no innovar y de que se contara con ella como presentadora secundaria en programas como ‘Supervivientes’, el cual le obliga a permanecer fuera de casa durante varios meses. Por ello, está tremendamente ilusionada con que Mediaset haya contado con ella para el nuevo reality de la cadena, aunque no ha aceptado solo por una suma importante de dinero. La asturiana ha hablado con sus jefes para que, además de un suculento sueldo, se le aprueba una llamativa exigencia. La comunicadora quería que se le dispusiera una casa con jardín, piscina y otras comodidades para que ella pueda vivir sola junto a sus dos mascotas, ya que el espacio de televisión no se emitirá en Madrid, ciudad en la que ella reside.

Lara Álvarez tiene claro lo que quiere y así se lo ha hecho saber a la productora con la que trabajará, según han explicado en Jaleos. La periodista seguirá disfrutando de una casa similar a la suya en su nuevo destino y así podrá estar junto a sus mascotas, quienes son muy importantes para ella y a quien echa mucho de menos cada vez que tiene que abandonar su residencia por trabajo. No está dispuesta a volver a separarse de ellas, más aún si se tiene en cuenta que acaba de volver de estar varios meses en Honduras. Será pronto cuando comience a emitirse este reality desde una granja situada en Jimena de la Frontera (Cádiz), un proyecto que le mantendrá fuera de casa de nuevo durante algún tiempo. Está previsto que sea en diciembre cuando el programa finalice, siendo habitualmente en abril cuando suele hacer las maletas de nuevo para embarcarse en la aventura selvática.

Este espacio del que ya se han algunos concursantes es el nuevo formato de Telecinco. Mostrará la convivencia de un grupo de famosos que no tendrá las comodidades habituales que poseen en su día a día, situaciones límite que se desconoce cómo y cuánto conquistarán a la audiencia. La presentadora conducirá las galas semanales, un paso adelante en su carrera televisiva que a ella le está haciendo muy feliz incluso antes de que comience ‘Pesadilla en El Paraíso’. «Ilusión: Sentimiento de alegría y satisfacción que produce la realización o la esperanza de conseguir algo que se desea intensamente», escribió junto a un hashtag con el que anunciaba que tenía nuevos proyectos entre manos que verían la luz muy pronto.