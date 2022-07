Este jueves, Ignacio de Borbón se ha quedado a las puertas de la gala final de ‘‘Supervivientes 2022’. Después de tres meses superando todo tipo de adversidades, el joven ha quedado entre los cuatro finalistas del programa, pero por decisión de la audiencia se ha quedado fuera del podio de los vencedores. El primo modelo del rey Felipe VI no ha podido ver su sueño cumplido de alzarse como ganador, pero se va con buen sabor de boca a casa. Está satisfecho de sí mismo. También está orgullosa de él Lara Álvarez, presentadora del concurso desde las costas de Honduras. Emocionada, la asturiana le ha dedicado un emotivo discurso que ha hecho brotar las lágrimas de sus ojos. «Me emociona porque aparte de la parte profesional está la personal y me llevo un cariño y un orgullo de los concursantes que han participado este año, que vamos… Perdonad, pero estoy muy emocionada», ha dicho.

«Parecéis el Príncipe Harry y Meghan Markle», ha comentado Jorge Javier Vázquez. Lara Álvarez ha apuntado: «Es que todavía no conocéis a Ignacio». Nacho de Borbón ha hecho un balance muy positivo de su paso por el programa. «He aprendido mucho, he madurado, mucho mucha suerte a todos», ha dicho nada más conocer que se quedaba a pocos metros de la línea de meta en la gala final. Asimismo, ha confesado que le gustaría que Marta Peñate se alzase con la victoria. «Aunque hemos tenido problemas, me quedó con nuestros primeros días. Eres un chico genial», le ha dicho la exparticipante de ‘La isla de las Tentaciones’.

Una vez en el plató de ‘Supervivientes’, el joven se ha mostrado sincero sobre sus 100 días en las costas del Caribe: «Ha sido muy duro. No veía este momento. Echaba de menos a mi familia». Ya estando en sus últimos días en la isla reconocía estar satisfecho con su labor en el concurso: «Me siento un héroe, entré siendo un chico con muchísimas inseguridades y he descubierto cosas de mí que nunca pensé que iba a poder dar. Tengo muchas ganas de llegar a casa, de estar con mis amigos, con mi familia, de besarles y abrazarles. Esto es para mí un sueño. He madurado mucho, me voy súper contento y súper orgulloso de todos».

En estos momentos, el principal deseo de Ignacio de Borbón es disfrutar de nuevo de la compañía de los suyos. Su mayor anhelo no es ni la comida ni la comodidad de su hogar, o el confort de su cama (no duerme sobre un colchón desde hace tres meses). Lo que quiere es poder abrazar de nuevo a su familia, en especial a su madre, con la que mantiene una relación muy estrecha desde que era un niño. Esta ha confesado que no puede estar más orgullosa de su hijo, al que considera un luchador y un auténtico «guerrero».